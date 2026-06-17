Investiga Semar mancha de hidrocarburo en río Pánuco tras negativa de Pemex

De acuerdo con testimonios y medios locales, la mancha negra en el río apareció en las inmediaciones de la Terminal Marítima Madero de Pemex.

Días después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) negó un derrame en el río Pánuco, la Secretaría de Marina ( Semar ) reportó ayer la presencia de una mancha de hidrocarburos y añadió que buscan contener la problemática ante un posible daño ambiental en el sur de Tamaulipas.

Apenas el jueves pasado, la petrolera estatal admitió que se observará una mancha oscura al margen del afluente, pero determinó la inexistencia de hidrocarburo. “Se revisaron las condiciones actuales” , afirmó entonces Pemex, “sin identificar hidrocarburos en el margen del río Pánuco” .

La respuesta de la empresa pública desató la molestia de los defensores del medio ambiente. Miguel Ángel Verástegui, director de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (Ambientam), instó a Pemex a asumir su responsabilidad y aplicar el seguro de accidentes respectivo para financiar los trabajos de remediación ambiental.

Testigos aseguraron que recientemente comenzaron a observarse una “enorme mancha aceitosa de hidrocarburo en el río Pánuco” . Asimismo, se señaló a las instalaciones relacionadas con la Refinería Francisco I. Madero de Pemex como las responsables del derrame.

Incluso, en medio del rechazo de Pemex sobre la existencia de hidrocarburo, el Gobierno estatal, encabezado por el morenista Américo Villarreal, señaló que atendía de manera inmediata la presencia de una “mancha de hidrocarburo con sedimentos en un costado del río Pánuco” , en Ciudad Madero.

El comandante de la Primera Zona Naval, el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, presidió ayer una reunión con el propósito de definir líneas de trabajo, identificar el origen del material localizado y determinar, con base en estudios técnicos, el posible daño ambiental, así como las sanciones o multas que correspondan conforme a la normatividad aplicable.