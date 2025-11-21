$!Afinan México-EU vigilancia marítima tras ataques a lanchas que presuntamente trafican droga

Tras el ataque a presuntas narcolanchas por parte de Estados Unidos en el Pacífico, el Almirante Raymundo Morales, Secretario de Marina, se reunió con el Embajador estadounidense Ronald Johnson y el General Greg Guillot, comandante del US Northern Command.Esto, con el propósito de revisar la cooperación entre México y EU en materia marítima y de seguridad hemisférica.

Durante el encuentro se revisaron entrenamientos conjuntos y mejoras operativas para la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte (NAMSI), informó ayer la Armada de México.

Además, las autoridades de ambos países reafirmaron cuatro ejes de la relación bilateral: responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación bajo marcos comúnmente acordados.

“Asimismo, se destacó el trabajo que se realiza a través de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR), un mecanismo consolidado que permite alinear capacidades militares, compartir mejores prácticas y enfrentar amenazas comunes de manera coordinada, siempre con pleno respeto al marco jurídico de cada país”, anotó la dependencia.

“La Secretaría de Marina reitera su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional responsable, privilegiando acciones que contribuyan a la paz, estabilidad y prosperidad de la región”.