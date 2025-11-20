Detenidos en la segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México

El 20 de noviembre en la Ciudad de México se realizó el desfile de la Revolución Mexicana, sin embargo, en paralelo, tuvo lugar la marcha de protesta de la Generación Z.

Esta es la segunda marcha de dicho movimiento; la previa ocurrió el 15 de noviembre. Aunque se convocó como una marcha pacifica, el día del evento sucedieron enfrentamientos entre presuntos manifestantes y las autoridades en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional.

Por ello, en medios oficiales y en redes sociales se creó tensión ante la noticia de una segunda marcha, en especial porque sería paralela al desfile de la Revolución Mexicana.