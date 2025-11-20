Detenidos en la segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México

México
/ 20 noviembre 2025
    Detenidos en la segunda marcha de la Generación Z en la Ciudad de México
    Decenas de personas participaron en la segunda marcha denominada "Generación Z" que concluyó a la altura del cruce de las calles 5 de Mayo y Francisco I. Madero con Palma, debido a la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes resguardaron las inmediaciones de la plancha del zócalo capitalino. FOTO: CUARTO OSCURO | Mario Jasso

En 15 de noviembre, la marcha de la Generación Z concluyó en un aproximado de 100 heridos, tanto manifestantes como policías

El 20 de noviembre en la Ciudad de México se realizó el desfile de la Revolución Mexicana, sin embargo, en paralelo, tuvo lugar la marcha de protesta de la Generación Z.

Esta es la segunda marcha de dicho movimiento; la previa ocurrió el 15 de noviembre. Aunque se convocó como una marcha pacifica, el día del evento sucedieron enfrentamientos entre presuntos manifestantes y las autoridades en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional.

Por ello, en medios oficiales y en redes sociales se creó tensión ante la noticia de una segunda marcha, en especial porque sería paralela al desfile de la Revolución Mexicana.

Durante la marcha del presente día se notificó baja audiencia, a comparación de la primera. Pero sí se informó de la detención de 6 personas durante la protesta.

La Secretaría de Gobierno que a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la manifestación fue interrumpida por elementos de seguridad debido al paso del desfile.

Durante la movilización se registró una riña en el Paseo de la Reforma y Guerrero. Por ello, las autoridades de la CDMX arrestaron a 5 hombres. Fueron presentados ante un juez cívico.

Posteriormente, también se aprendió a un joven de 19 años, presuntamente con narcóticos ilegales.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron máscaras de gas y cadenas que presuntamente portaban los manifestantes mientras marchaban sobre la calle Madero.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

