Sheinbaum no entiende el uso de la violencia de miembros de la CNTE en protestas frente a Palacio Nacional

México
/ 13 noviembre 2025
    Sheinbaum no entiende el uso de la violencia de miembros de la CNTE en protestas frente a Palacio Nacional
    La mandataria sostuvo que “si las mesas estuvieran cerradas o hubiera negativa al diálogo, quizá —sin justificar la violencia— podría entenderse una manifestación en la ciudad, pero no es el caso”. FOTO: ESPECIAL

Cuestionó las razones detrás de las recientes protestas

Durante su conferencia nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de las violentas protestas que iniciaron frente al Palacio Nacional, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Recalcando que el gobierno federal mantiene abiertas mesas de diálogo con el magisterio, recordó la mandataria, quien cuestionó las razones detrás de las recientes protestas.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN

“No se entiende cómo, si existen espacios de diálogo y se han otorgado múltiples apoyos a maestras, maestros y estudiantes, surge ahora la necesidad de manifestarse, además, justo dos días después de la movilización de la derecha”, señaló.

Al referirse a las acciones emprendidas por integrantes de la CNTE, destacó que “siempre ha existido un canal de comunicación abierto” y que recientemente funcionarios federales se reunieron con autoridades de Oaxaca y otras entidades. Lamentó que algunos grupos recurran a la violencia “para intentar llegar a Palacio Nacional”, pese a que las mesas de trabajo continúan y muchas de sus demandas ya han sido atendidas.

La mandataria sostuvo que “si las mesas estuvieran cerradas o hubiera negativa al diálogo, quizá —sin justificar la violencia— podría entenderse una manifestación en la ciudad, pero no es el caso”.

Respecto a la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, reconoció que los recursos disponibles no permiten hacerlo en este momento. Sin embargo, explicó que se han propuesto alternativas y convocado reuniones para evaluar posibles soluciones. Añadió que también se llevan a cabo consultas sobre los mecanismos de evaluación de la carrera magisterial, con base en las propuestas del propio magisterio.

“Francamente, no se entiende qué intereses están detrás, no lo sé”, concluyó.

Desde las primeras horas del día, grupos de docentes se manifestaron en el Zócalo capitalino y en los alrededores del Palacio Nacional. Está previsto que continúen su jornada de protestas durante 48 horas y que se trasladen a la Cámara de Diputados en el transcurso del día.

Temas


Violencia
protestas

Organizaciones


CNTE

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Los trabajos de la SICT contemplan eliminar cruces a nivel para dar paso a un tren que alcanzará hasta 200 km/h.

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?