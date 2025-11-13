Sheinbaum no entiende el uso de la violencia de miembros de la CNTE en protestas frente a Palacio Nacional

Durante su conferencia nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de las violentas protestas que iniciaron frente al Palacio Nacional, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Recalcando que el gobierno federal mantiene abiertas mesas de diálogo con el magisterio, recordó la mandataria, quien cuestionó las razones detrás de las recientes protestas.

“No se entiende cómo, si existen espacios de diálogo y se han otorgado múltiples apoyos a maestras, maestros y estudiantes, surge ahora la necesidad de manifestarse, además, justo dos días después de la movilización de la derecha”, señaló.

Al referirse a las acciones emprendidas por integrantes de la CNTE, destacó que “siempre ha existido un canal de comunicación abierto” y que recientemente funcionarios federales se reunieron con autoridades de Oaxaca y otras entidades. Lamentó que algunos grupos recurran a la violencia “para intentar llegar a Palacio Nacional”, pese a que las mesas de trabajo continúan y muchas de sus demandas ya han sido atendidas.