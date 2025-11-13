Sheinbaum no entiende el uso de la violencia de miembros de la CNTE en protestas frente a Palacio Nacional
Cuestionó las razones detrás de las recientes protestas
Durante su conferencia nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema de las violentas protestas que iniciaron frente al Palacio Nacional, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Recalcando que el gobierno federal mantiene abiertas mesas de diálogo con el magisterio, recordó la mandataria, quien cuestionó las razones detrás de las recientes protestas.
“No se entiende cómo, si existen espacios de diálogo y se han otorgado múltiples apoyos a maestras, maestros y estudiantes, surge ahora la necesidad de manifestarse, además, justo dos días después de la movilización de la derecha”, señaló.
Al referirse a las acciones emprendidas por integrantes de la CNTE, destacó que “siempre ha existido un canal de comunicación abierto” y que recientemente funcionarios federales se reunieron con autoridades de Oaxaca y otras entidades. Lamentó que algunos grupos recurran a la violencia “para intentar llegar a Palacio Nacional”, pese a que las mesas de trabajo continúan y muchas de sus demandas ya han sido atendidas.
La mandataria sostuvo que “si las mesas estuvieran cerradas o hubiera negativa al diálogo, quizá —sin justificar la violencia— podría entenderse una manifestación en la ciudad, pero no es el caso”.
Respecto a la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, reconoció que los recursos disponibles no permiten hacerlo en este momento. Sin embargo, explicó que se han propuesto alternativas y convocado reuniones para evaluar posibles soluciones. Añadió que también se llevan a cabo consultas sobre los mecanismos de evaluación de la carrera magisterial, con base en las propuestas del propio magisterio.
“Francamente, no se entiende qué intereses están detrás, no lo sé”, concluyó.
Desde las primeras horas del día, grupos de docentes se manifestaron en el Zócalo capitalino y en los alrededores del Palacio Nacional. Está previsto que continúen su jornada de protestas durante 48 horas y que se trasladen a la Cámara de Diputados en el transcurso del día.