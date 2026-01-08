Asegura Sheinbaum que los homicidios han bajado 40% y es la cifra más baja desde 2016

México
/ 8 enero 2026
    Asegura Sheinbaum que los homicidios han bajado 40% y es la cifra más baja desde 2016
    Destacaron que los indicadores de violencia alcanzaron su nivel más bajo desde 2016. ESPECIAL

Según el reporte al cierre de 2025, dijo que esto significa que cada día se registraron 34 homicidios menos en este periodo

Durante su conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, Claudia Sheinbaum ha anunciado que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios en México se redujeron en 40 por ciento.

Según el reporte al cierre de 2025, dijo que esto significa que cada día se registraron 34 homicidios menos en este periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que crimen organizado de México se ha expandido en Europa

Las autoridades federales destacaron que los indicadores de violencia alcanzaron su nivel más bajo desde 2016, resultado —afirmaron— de la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre corporaciones federales y los gobiernos estatales.

Al presentar el balance nacional, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que poco más de la mitad de los homicidios dolosos del país se concentran en solo siete entidades. No obstante, subrayó que en 26 estados se registró una disminución en el promedio diario de asesinatos entre 2024 y 2025.

Entre las reducciones más significativas, mencionó a Zacatecas, con una caída del 71 por ciento; Chiapas, con 58 por ciento, y Quintana Roo, con 56 por ciento.

Respecto a las entidades con mayores niveles de violencia, Figueroa señaló que Guanajuato continúa a la cabeza en número de homicidios, aunque logró reducir su promedio diario de 12.7 a siete asesinatos. En Baja California, segunda en este rubro, la incidencia bajó de 7.13 a 4.13 homicidios diarios.

En el Estado de México, detalló, la disminución fue de 54 por ciento en los últimos 15 meses, al pasar de un promedio de 6.6 a 3.6 homicidios dolosos diarios, destacando diciembre de 2025 como el mes con la cifra más baja de la última década.

Finalmente, la funcionaria resaltó que los delitos de alto impacto también mostraron una tendencia a la baja, con una reducción del 47 por ciento en la incidencia general, al descender de 969.4 delitos diarios en 2018 a 514.3 en 2025.

Temas


4T
homicidios

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Julio fue el más que más lluvias reportó durante 2025, sin embargo, ni con ese volumen se lograron recuperar los pozos.

Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Raúl Jiménez celebra el gol con el que Fulham abrió el marcador ante Chelsea en Craven Cottage.

Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea
Fiesta. Vive Latino, Pa’l Norte y EDC encabezan la agenda musical del próximo año con artistas internacionales y miles de asistentes esperados.

¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026
El feminicidio de Liliana Rivera Garza, presuntamente cometido por su expareja Ángel González Ramos, continúa impune desde 1990 y ha vuelto al centro del debate público por la reconstrucción del caso en una obra literaria.

Claudia Sheinbaum confía en que Ernestina Godoy ayude a resolver el feminicidio de Liliana Rivera Garza
Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, destacó la importancia de acompañar la ampliación de la oferta con programas de apoyo socioeconómico para evitar deserción

SEP ampliará matrícula con más de 95 mil nuevos espacios en bachillerato
Samuel García pidió que se atienda la migración irregular y compartió cifras en Instagram

Espera Nuevo León que migración irregular de venezolanos baje con captura de Maduro