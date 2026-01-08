Asegura Sheinbaum que los homicidios han bajado 40% y es la cifra más baja desde 2016

Durante su conferencia matutina realizada en Cuernavaca, Morelos, Claudia Sheinbaum ha anunciado que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios en México se redujeron en 40 por ciento.

Según el reporte al cierre de 2025, dijo que esto significa que cada día se registraron 34 homicidios menos en este periodo.

Las autoridades federales destacaron que los indicadores de violencia alcanzaron su nivel más bajo desde 2016, resultado —afirmaron— de la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre corporaciones federales y los gobiernos estatales.

Al presentar el balance nacional, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que poco más de la mitad de los homicidios dolosos del país se concentran en solo siete entidades. No obstante, subrayó que en 26 estados se registró una disminución en el promedio diario de asesinatos entre 2024 y 2025.