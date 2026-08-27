México recuperó más de 5 mdd por el caso Weinberg y García Luna: Sheinbaum

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    México recuperó más de 5 mdd por el caso Weinberg y García Luna: Sheinbaum
    Hacienda, a través de la UIF, informó que un tribunal de Florida dictó una sentencia a favor del Estado mexicano por 578.5 millones de dólares. Cuartoscuro

La mandataria dijo que será el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, quien informe cómo se llevó a cabo el proceso

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal recuperó más de 5 millones de dólares del caso Weinberg, en el que estuvo involucrado el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Además, explicó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informará cómo se llevó a cabo el proceso.

“Mañana va a estar buena la conferencia mañanera porque ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg, del caso García Luna. Y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron, entonces va a estar buena”, expresó brevemente.

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Los Weinberg es un grupo conformado por: Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, conocidos por ser socios y prestanombres de Genaro García Luna.

EN MAYO UN TRIBUNAL DE FLORIDA DICTÓ SENTENCIA A FAVOR DEL ESTADO MEXICANO

En mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que un tribunal de Florida dictó una sentencia a favor del Estado mexicano por 578.5 millones de dólares dentro de un procedimiento civil relacionado con un esquema de contratación pública ilícita vinculado a García Luna.

La UIF recordó que esta resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente en mayo de 2025 contra García Luna y su cónyuge por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares. Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, indicó Hacienda.

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Por otro lado, durante la conferencia matutina de este jueves 27 de agosto, la mandataria federal indicó que este fin de semana no se llevará a cabo la gira presidencial en la que acude a distintas entidades, pues sigue trabajando en la elaboración de su segundo informe de actividades.

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