Acusan ante Sheinbaum desabasto y saturación en IMSS

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum y el director del IMSS, Zoé Robledo, líderes del sector obrero advirtieron que el Instituto atraviesa una crisis por desabasto, saturación hospitalaria y presiones financieras que comprometen la atención a millones de derechohabientes.

Durante la Asamblea General del Instituto, en Puebla, expusieron que hospitales, servicios y personal operan al límite y que el rezago estructural amenaza la sostenibilidad del organismo.

José Luis Carazo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), describió la dimensión de la crisis.

“Día a día construimos episodios de desabasto, hospitales operando por encima de su capacidad, quirófanos saturados, ambulancias buscando espacios, tiempos de espera que duelen, escasez de especialistas y equipos que requieren mantenimiento oportuno, y los preocupantes riesgos financieros y actuariales”, dijo.

El dirigente sostuvo que el gasto médico por enfermedades crónicas absorbe cerca de 20 por ciento de los ingresos del Instituto, presionando aún más sus finanzas.

Señaló además que la infraestructura es insuficiente para atender a la población, lo que obliga a replantear el modelo de unidades médicas.

“Construyamos hospitales más pequeños, más cercanos y más resolutivos”, planteó Carazo.

El representante de la CTM advirtió también sobre nuevas cargas al IMSS sin financiamiento asociado.

“La presión financiera derivada del bienestar Coplamar nos preocupa, ya que ninguno ha venido acompañado de una fuente de financiación, profundizando los riesgos económicos de corto y mediano plazo para el Instituto”, expresó.

Aunque se reconoció que las reservas ascienden a 620 mil millones de pesos, se subrayó que deberían superar los 2,3 billones para alcanzar equilibrio actuarial, lo que —dijo— constituye una llamada de alerta para el país.

Carazo aseveró que el IMSS colabora en los programas sociales, pero no puede asumirlos sin recursos adicionales. “El IMSS colabora, no puede financiar.

El IMSS, al ampliar su cobertura, no debe poner en riesgo la atención de quienes han cotizado toda su vida”, afirmó.

Y piden más empleo formal

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, llamó al Gobierno federal a impulsar la creación de empleo formal para ampliar la cobertura del IMSS y fortalecer la seguridad social en el país.

Durante la 116 Asamblea General del Instituto, el representante del sector patronal expuso ante la Mandataria Claudia Sheinbaum la importancia de acelerar la generación de trabajos con seguridad social, al advertir que el empleo formal “transforma vidas” y sostiene el porvenir financiero del Instituto.

“Debemos asumir desafíos en común, que es aumentar el número de empleos que cuenten con IMSS. Se trata de ampliar la formalidad, generar empleos dignos y garantizar que más millones de familias tengan el acceso a la seguridad social que transforma sus vidas”, dijo.

Malagón subrayó que la industria responde cuando hay certeza y rumbo, y sostuvo que en los últimos años se observan avances en la recuperación del empleo y en el fortalecimiento financiero del Instituto, aunque insistió en que el reto hacia adelante es ampliar la base de trabajadores con acceso a la seguridad social.

El dirigente empresarial recordó que las cuotas obrero-patronales crecieron en el periodo reciente y que las reservas del Instituto prácticamente se duplicaron, pero afirmó que el impulso económico debe acompañarse de una política que fomente la formalización laboral.

Aseguró que el empleo formal tiene hoy “rostro de mujer”, al señalar que más de un millón 400 mil trabajadoras se incorporaron al IMSS en los últimos seis años, ritmo que, dijo, debe reforzarse mediante la expansión de los centros de educación y cuidado infantil.

El representante de la iniciativa privada refrendó el compromiso del sector patronal para colaborar con el Gobierno en el fortalecimiento del Instituto y en la promoción de empleos dignos y con seguridad social.