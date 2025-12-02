Afirma Sheinbaum que se dará a conocer el método de cobro a Salinas Pliego

Sheinbaum reiteró que la resolución del máximo tribunal representa el cierre de un litigio de más de quince años y enfatizó que se trata, ante todo, de la aplicación de la ley

Durante su conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, adelantó que próximamente se explicará públicamente el procedimiento que seguirá el SAT, pues considera fundamental que la ciudadanía conozca cada paso, tras recibir la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego, el Servicio de Administración Tributaria deberá iniciar el proceso de cobro de los adeudos correspondientes.

Sheinbaum reiteró que la resolución del máximo tribunal representa el cierre de un litigio de más de quince años y enfatizó que se trata, ante todo, de la aplicación de la ley. “Aquí hay dos asuntos distintos —señaló—”. Primero, la justicia: una persona tiene un adeudo fiscal, la Corte ya resolvió y esa decisión debe cumplirse. Eso es estado de derecho. Segundo, está la politización del tema. Nosotros no politizamos nada; simplemente decimos: “la ley existe y se debe acatar”.

En ese mismo contexto, la Presidenta respondió a nuevas declaraciones del PAN, que incluso ha mencionado la posibilidad de postular a Salinas Pliego. Cuestionó que el partido hable de un “relanzamiento” cuando, en su opinión, lo que impulsa es una postura de ultraderecha que recupera principios propios del porfiriato.

Sheinbaum advirtió sobre el resurgimiento de estas corrientes dentro del PAN y en la derecha internacional. Sostuvo que este pensamiento busca retroceder hacia modelos autoritarios carentes de democracia y libertades, recordando los golpes de Estado en Sudamérica como ejemplo de lo que ocurre cuando prevalecen esas visiones.

