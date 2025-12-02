Anuncia Sheinbaum el programa Farmacias del Bienestar

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum se anunció la puesta en marcha en el Estado de México, del programa Farmacias del Bienestar, concebido como la vía para surtir las recetas emitidas por los equipos médicos que visitan a adultos mayores y personas con discapacidad dentro de la estrategia Salud casa por casa.

Claudia Sheinbaum adelantó que la operación del esquema se extenderá a todo el territorio nacional hacia marzo del próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga

Según explicó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la iniciativa busca asegurar el abasto de medicamentos para padecimientos crónicos, en especial hipertensión y diabetes. Recordó que el personal médico que participa en Salud casa por casa —20 mil enfermeras y doctores— ha realizado más de 8.8 millones de visitas para conformar expedientes clínicos digitales y dar seguimiento a los tratamientos.

Para facilitar la entrega de fármacos, Sheinbaum anunció que se instalarán módulos a las afueras de los centros de salud, de modo que las personas no tengan que formarse en las largas filas de estas unidades.