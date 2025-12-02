Anuncia Sheinbaum el programa Farmacias del Bienestar

México
/ 2 diciembre 2025
    Anuncia Sheinbaum el programa Farmacias del Bienestar
    Sheinbaum anunció que se instalarán módulos a las afueras de los centros de salud, de modo que las personas no tengan que formarse en las largas filas de estas unidades. FOTO: ESPECIAL

Claudia Sheinbaum adelantó que la operación del esquema se extenderá a todo el territorio nacional hacia marzo del próximo año

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum se anunció la puesta en marcha en el Estado de México, del programa Farmacias del Bienestar, concebido como la vía para surtir las recetas emitidas por los equipos médicos que visitan a adultos mayores y personas con discapacidad dentro de la estrategia Salud casa por casa.

Claudia Sheinbaum adelantó que la operación del esquema se extenderá a todo el territorio nacional hacia marzo del próximo año.

Según explicó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la iniciativa busca asegurar el abasto de medicamentos para padecimientos crónicos, en especial hipertensión y diabetes. Recordó que el personal médico que participa en Salud casa por casa —20 mil enfermeras y doctores— ha realizado más de 8.8 millones de visitas para conformar expedientes clínicos digitales y dar seguimiento a los tratamientos.

Para facilitar la entrega de fármacos, Sheinbaum anunció que se instalarán módulos a las afueras de los centros de salud, de modo que las personas no tengan que formarse en las largas filas de estas unidades.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, Eduardo Clark, detalló que casi 14 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya han recibido una primera evaluación para incorporar su información médica al sistema digital.

Agregó que cuando el personal de enfermería identifica por primera vez indicios de enfermedades crónicas, los pacientes son canalizados a una consulta telefónica con un médico, quien determina el tratamiento y receta los medicamentos necesarios. Así, quienes desconocían su condición podrán iniciar atención de inmediato.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

