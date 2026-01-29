Afirma Sheinbaum que Trump no insistió en entrada de agentes a territorio mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en la llamada que sostuvieron, su homólogo Donald Trump no insistió en la entrada de fuerzas estadounidenses a México.

-En días recientes él (Trump) ha insistido en sus propias conferencias estas intenciones de intervenir vía terrestre contra los cárteles, ¿le llegó él a usted a insistir en estas intervenciones?, se le cuestionó a la Mandataria federal.

”No, y al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad”, respondió Sheinbaum.

De acuerdo con Sheinbaum, en la conversación no se tocó el tema de Ryan Wedding, el ex atleta canadiense ligado al crimen organizado.

-Tocaron el tema del FBI y la captura del ex atleta?, se le preguntó.

”No, no tocamos el tema”, afirmó.

-Ayer el Wall Street Journal publicaba asegurando que sí hubo una intervención, que la intención era que se mantuviera en secreto este operativo para así pues capturar al ex atleta aquí, se le comentó a la Presidenta.

“Si leen bien la nota del Wall Street ahí dice claramente que México hizo, el Gabinete de Seguridad, incluso se dio a conocer públicamente, incautó algunos de sus bienes y ahí dice claramente, en el primer párrafo, porque una cosa es lo que dice el encabezado pero en la primera línea si ustedes lo leen dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo”, aseguró Sheinbaum.

-Fue una operación entonces conjunta, ¿sí se permitió entrada o solamente mexicanos?, se le insistió.

“Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México, nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio, colaboramos ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro, en la nota del Wall Street queda muy claro cómo fue que se dio el proceso”, agregó la Presidenta.

“Entonces, repito, no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas, se lo decimos siempre al Presidente Trump y ellos han visto que vamos avanzando muy bien”.

Además, la Presidenta dejó claro en que en la llamada coincidieron en que van muy bien en el tema de seguridad.

”Fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien y, sobre el tema comercial, pues hablamos de varios temas, y seguimos ahí conversando, y avanzando”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal mencionó que Trump reconoce que México tiene el mejor acuerdo comercial y aseguró que continúan pláticas sobre las barreras no tarifarias.

”Ellos mismos reconocen que México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo. Y seguimos avanzando, tanto en las tarifas que tenemos ahora, como en lo que ellos llaman las ‘barreras no tarifarias’, como en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado. Hasta ahí, no hay nada concreto en particular, se mantiene la revisión (del T-MEC), pero ellos tienen interés en seguir avanzando en algunos otros temas”, explicó.

La titular del Ejecutivo federal dijo que Trump reiteró su intención de invitarla a Washington, pero no quedaron en alguna fecha por el momento.

”Sí, me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos desde que fui a Washington, y quedamos en seguirnos llamando para darles seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos”, compartió.

Sobre el tema de Cuba, la Presidenta Sheinbaum dijo que fue abordado por el Canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado, Marko Rubio.

”El tema de Cuba, lo ha abordado del canciller con el Secretario del Departamento de Estado, Marko Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria, que es muy importante, y también que México puede funcionar como un país para entablar cualquier tipo de conversación entre Estados Unidos y Cuba”, mencionó.

Cuestionada sobre si Trump se refirió al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en la llamada que sostuvieron, Sheinbaum dijo que sí lo mencionó, y que ella planteó que siga el tratado comercial entre los tres países.

”Sí lo mencionó en la conversación, nosotros planteamos pues que sigamos manteniendo el acuerdo con los tres países y sí mencionó, lo mismo que ha mencionado públicamente, lo mencionó en la llamada telefónica”, añadió.

Previo a la conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que acordó con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener el trabajo conjunto entre ambos Gobiernos en temas comerciales y en la relación bilateral, tras sostener una conversación telefónica este jueves.

”Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, publicó la Mandataria federal en sus redes sociales.

”Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, añadió.

La llamada se dio en un contexto de tensión bilateral, luego de que The Wall Street Journal reveló que el FBI busca ampliar operativos coordinados en México tras la captura de Ryan Wedding, señalado por autoridades estadounidenses como presunto operador vinculado al Cártel de Sinaloa.

El diario afirmó que el Buró participó en una “redada secreta” y pretende mapear más objetivos en territorio mexicano, lo que generó polémica por las restricciones legales que impiden la participación directa de agentes extranjeros en detenciones.

En días recientes, Sheinbaum sostuvo que México toma decisiones soberanas en materia de seguridad y rechazó que hubiera intervención unilateral de autoridades estadounidenses.

La conversación también ocurre en medio de versiones sobre presuntas presiones de Washington relacionadas con los envíos de petróleo a Cuba.

Bloomberg informó que Petróleos Mexicanos retiró de su programa un embarque previsto para mediados de enero con destino a la isla.

La Presidenta ha señalado que existen dos vías para la entrega de crudo: contratos entre Pemex e instituciones cubanas y envíos por ayuda humanitaria, y ha reiterado que se trata de decisiones soberanas.

Según ambos Gobiernos, se trató de la llamada número 16 entre Sheinbaum y Trump, aunque públicamente solo se han conocido 11 conversaciones previas.

La primera ocurrió el 7 de noviembre, cuando la Mandataria lo felicitó por su triunfo electoral y dialogaron sobre la relación bilateral.

El 27 de noviembre, abordaron migración y seguridad; el 3 de febrero acordaron una pausa de un mes a los aranceles, el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera, el compromiso de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas y la realización de diálogos de alto nivel.

El 6 de marzo, Trump accedió a suspender aranceles hasta el 2 de abril; el 16 de abril dialogaron sobre comercio sin alcanzar acuerdos en acero y aluminio; el 1 de mayo pactaron que los equipos económicos trabajaran en alternativas para mejorar la balanza comercial.

El 22 de mayo, conversaron nuevamente sobre temas comerciales y el 17 de junio sostuvieron una llamada tras cancelarse una reunión presencial en la Cumbre del G7.

El 31 de julio de 2025, se abrió un periodo de negociación de 90 días en materia comercial; el 25 de octubre hablaron sobre un paquete de 54 barreras no arancelarias.

La conversación más reciente antes de la actual se registró el 12 de enero de 2026, cuando trataron seguridad, tráfico de drogas, comercio e inversión.