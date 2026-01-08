Confirma SAT: ‘huachicolearon’ mitad de megadecomiso realizado en el buque Challenge Procyon

México
/ 8 enero 2026
    Confirma SAT: ‘huachicolearon’ mitad de megadecomiso realizado en el buque Challenge Procyon
    Esto se estableció a partir de la revisión de los documentos del pedimento de importación. CUARTOSCURO

Traía más de 20 millones de litros de combustible ilegal y no los 10 millones de litros que informó Omar García Harfuch

Documentos del SAT confirmaron que el buque Challenge Procyon que arribó a finales de marzo de 2025 al puerto de Tampico traía más de 20 millones de litros de combustible ilegal y no los 10 millones de litros que informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Es decir, la mitad desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.

TE PUEDE INTERESAR: Sin seguridad privada en estaciones, inicia Tren Interoceánico el 2026

De acuerdo con actas de un procedimiento administrativo que la Agencia Nacional de Aduanas de México inició en noviembre, derivado de la verificación de pipas que transportaban el diesel procedente de EU, se determinó que el cargamento importado por la empresa Intanza era de más de 20.9 millones de litros de huachicol.

Esto se estableció a partir de la revisión de los documentos del pedimento de importación, cuyo contenido hicieron pasar por aditivos para aceites lubricantes para evadir los impuestos correspondientes por la importación de diesel, y del análisis de una muestra del mismo.

El expediente, al que MCCI tuvo acceso, menciona que a efecto de corroborar la correcta determinación del valor de la mercancía que transportaban las pipas revisadas, se determinó que se trataba de diesel y no de aditivos, como se declaró ante aduanas.

“Se procede a convertir los 17 millones 459 mil 290 kilos declarados en el pedimento (de importación) a litros, considerando el factor de densidad de: 0.8336 kg/L; obteniendo una totalidad de: 20 millones 944 mil 445.77 litros”, se menciona en la página 37 del documento fiscal.

Temas


4T
Decomisos
Huachicol

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Julio fue el más que más lluvias reportó durante 2025, sin embargo, ni con ese volumen se lograron recuperar los pozos.

Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Raúl Jiménez celebra el gol con el que Fulham abrió el marcador ante Chelsea en Craven Cottage.

Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea
Fiesta. Vive Latino, Pa’l Norte y EDC encabezan la agenda musical del próximo año con artistas internacionales y miles de asistentes esperados.

¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026
El feminicidio de Liliana Rivera Garza, presuntamente cometido por su expareja Ángel González Ramos, continúa impune desde 1990 y ha vuelto al centro del debate público por la reconstrucción del caso en una obra literaria.

Claudia Sheinbaum confía en que Ernestina Godoy ayude a resolver el feminicidio de Liliana Rivera Garza
Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, destacó la importancia de acompañar la ampliación de la oferta con programas de apoyo socioeconómico para evitar deserción

SEP ampliará matrícula con más de 95 mil nuevos espacios en bachillerato
Samuel García pidió que se atienda la migración irregular y compartió cifras en Instagram

Espera Nuevo León que migración irregular de venezolanos baje con captura de Maduro