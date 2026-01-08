Confirma SAT: ‘huachicolearon’ mitad de megadecomiso realizado en el buque Challenge Procyon

Documentos del SAT confirmaron que el buque Challenge Procyon que arribó a finales de marzo de 2025 al puerto de Tampico traía más de 20 millones de litros de combustible ilegal y no los 10 millones de litros que informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Es decir, la mitad desapareció, sin que alguna autoridad haya determinado el destino del combustible.

De acuerdo con actas de un procedimiento administrativo que la Agencia Nacional de Aduanas de México inició en noviembre, derivado de la verificación de pipas que transportaban el diesel procedente de EU, se determinó que el cargamento importado por la empresa Intanza era de más de 20.9 millones de litros de huachicol.

Esto se estableció a partir de la revisión de los documentos del pedimento de importación, cuyo contenido hicieron pasar por aditivos para aceites lubricantes para evadir los impuestos correspondientes por la importación de diesel, y del análisis de una muestra del mismo.

El expediente, al que MCCI tuvo acceso, menciona que a efecto de corroborar la correcta determinación del valor de la mercancía que transportaban las pipas revisadas, se determinó que se trataba de diesel y no de aditivos, como se declaró ante aduanas.

“Se procede a convertir los 17 millones 459 mil 290 kilos declarados en el pedimento (de importación) a litros, considerando el factor de densidad de: 0.8336 kg/L; obteniendo una totalidad de: 20 millones 944 mil 445.77 litros”, se menciona en la página 37 del documento fiscal.