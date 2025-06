Afirman que SCJN no confrontará al Poder Ejecutivo

La formación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con perfiles cercanos a Morena y al gobierno derivará en un sistema de justicia más apegado a decisiones populares, sin confrontar al Poder Ejecutivo Federal en temas fundamentales y con ministros con presencia muy mediática para presumir su cercanía al pueblo, destacaron analistas políticos.

Señalaron que la integración del Tribunal de Disciplina Judicial que coincide con perfiles cercanos al expresidente López Obrador y a la actual Presidenta, así como por quienes aparecieron en los acordeones, es una mala señal sobre su independencia, porque sus decisiones pueden ser más políticas que legales.

TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Se aproxima ciclón tropical a México; azotará con fuertes lluvias y granizadas a estos estados

Mauricio Merino, analista y politólogo, subrayó a EL UNIVERSAL que con la elección del domingo y a partir del 1 de septiembre en que rindan protesta los nuevos nueve ministros “vamos a tener juzgadores y un sistema de justicia que no se van a enfrentar o no van a ser un contrapeso del actual gobierno, no van a contradecir las principales decisiones tomadas cuando se trata de asuntos fundamentales”.

”Que no se van a confrontar con Morena, que por otro lado seguramente será una Corte con mucha presencia pública, muy mediática, hablando del pueblo seguramente con nuevas formas de relacionarse con la gente y reiterando una y otra vez que es un tribunal del pueblo y para el pueblo”.

”Entonces, el mensaje es que si quiere justicia el pueblo, tiene que estar cerca del gobierno y mientras te alejes del gobierno vas a tener menos justicia”, lamentó.

Sobre la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, comentó que se eligieron exactamente los que la presidenta Claudia Sheinbaum y López Obrador impulsaban y por cierto, todos eran quienes aparecían en los acordeones que se repartieron masivamente.

Les salió redonda la operación, comentó. Como decía Benito Juárez, con esta nueva Corte y sistema de justicia: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, agregó.

El politólogo Alfonso Zárate expuso que la reforma judicial tuvo un diseño perverso que se propuso y consiguió el control absoluto del Poder Judicial: “El pleno de la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina bajo el dominio total de eso que llaman 4T. No deberá sorprender que ante la disyuntiva de aplicar la ley o responder a la justicia, impondrán la justicia, según Andrés Manuel. Hacia adelante, el obradorato podrá hacer lo que le venga en gana”, aseguró.

Añadió que lo que más importa de la pasada elección es que se concretó un largo proceso para derruir, colonizar o desnaturalizar a todas las instituciones que eran contrapeso: “Se acabó la precaria democracia. Lo que tenemos hoy es una autocracia y los resultados de semejante concentración de poder los vamos a ir padeciendo en los tiempos por venir”.

José Perdomo, analista político y catedrático de la Universidad La Salle, expuso que la primera sorpresa es que quien se perfila para presidir la SCJN sea un indígena muy destacado, cercano a la 4T y no tanto a Morena, pero que a la vez nunca ha estado en la Corte, ni siquiera ha asistido a una sesión como abogado.

Precisó que de los nueve que se eligieron, tres mujeres son actuales ministras, lo cual les dará cierta continuidad y son las únicas con experiencia, conocen el funcionamiento de la Corte y seguramente influirán en las decisiones del resto porque tienen conocimiento de la legalidad y constitucionalidad.

Ello frente a seis que tendrán una curva de aprendizaje, que no conocen cómo opera la Corte, sumado a la desaparición de las salas y a que ahora todas las resoluciones serán atribución del pleno.

Dato:

9 ministros conformarán el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del próximo 1 de septiembre.