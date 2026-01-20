Guardia Nacional también desmiente a catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León

/ 20 enero 2026
    Guardia Nacional también desmiente a catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León
    Guardia Nacional también dio su versión del caso del catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios y negó que el hombre, de 42 años, presentará lesiones. ESPECIAL

GN afirmó que el 16 de enero, fecha en el que el hombre fue localizado, se le aplicó examen médico sin que se registrarán fracturas

MONTERREY, NL.- Guardia Nacional también dio su versión del caso del catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios y negó que el hombre, de 42 años, presentará lesiones en sus costillas, de acuerdo con los exámenes médicos que se le practicaron en dos ocasiones.

“Se le practicó una evaluación por el médico legista en turno de Seguridad Pública y Vialidad municipal, donde quedó constancia del estado físico en el acto de puesta a disposición, sin que se haya detectado ningún tipo de fractura corporal como se ha señalado públicamente”, estableció en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: Desmiente Policía de Apodaca versión del catedrático colombiano Leonardo Escobar

Precisó que la detención del catedrático ocurrió el 31 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ante una solicitud de apoyo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Quienes informaron que esta persona se encontraba en actitud agresiva, alterando el orden público y negándose a acatar las indicaciones de las autoridades”, estableció Guardia Nacional.

Expuso que ellos procedieron a su arresto y puesta a disposición del juez Cívico en el Centro de Justicia de Apodaca, Nuevo León.

“Como se ha señalado públicamente: esta persona fue puesta en libertad el 2 de enero de 2026 al cumplir 36 horas de arresto por faltas administrativas”, agregó.

Tras su liberación, el catedrático fue reportado como desaparecido hasta que fue localizado el 16 de enero en un centro de rehabilitación en Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas

LA VERSIÓN DE CATEDRÁTICO COLOMBIANO

Ayer lunes, el docente de la IBERO Puebla, aseguró que fue golpeado por elementos de Guardia Nacional y que sufrió lesiones en tres costillas, además de que durante su encarcelamiento no le proporcionaron alimentos ni agua y vagó desorientado varios días.

Guardia Nacional afirmó que el 16 de enero de 2026, fecha en el que el hombre fue localizado por autoridades estatales, el médico legista del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, le aplicó examen médico sin que se registrarán fracturas en ninguna parte del cuerpo.

