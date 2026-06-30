Agresiones a madres buscadoras en Tlalpan: Gobierno de CDMX ofrece disculpas y abre investigación

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    Agresiones a madres buscadoras en Tlalpan: Gobierno de CDMX ofrece disculpas y abre investigación
    Autoridades capitalinas ofrecieron una disculpa pública a las madres buscadoras que se manifestaron en Calzada de Tlalpan antes del partido entre México y Ecuador. FOTO: CUARTOSCURO

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó las agresiones contra madres buscadoras durante una manifestación y aseguró que se investigarán los hechos para deslindar responsabilidades.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, ofrecieron una disculpa pública a las madres buscadoras que se manifestaron en Calzada de Tlalpan antes del partido entre México y Ecuador. Además, anunciaron una investigación para esclarecer las agresiones registradas durante la protesta y determinar posibles responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madres-buscadoras-marchan-al-estadio-azteca-y-la-ssc-las-recibe-AD21662424

Gobierno de CDMX lamenta lo ocurrido con madres buscadoras

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a las madres buscadoras que participaron en una manifestación sobre Calzada de Tlalpan y que denunciaron agresiones durante el operativo implementado previo al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario de Gobierno, César Cravioto, expresó el respaldo de la administración capitalina hacia los colectivos de búsqueda y reconoció que los hechos ocurridos durante la movilización no debieron suceder.

”Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas”, señaló el funcionario.

César Cravioto destaca el derecho a la libre manifestación

Durante su mensaje, Cravioto explicó que, desde el inicio de la Copa Mundial de Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México ha buscado garantizar tanto el desarrollo de los eventos deportivos como el respeto al derecho de manifestación de los distintos colectivos sociales.

El secretario aseguró que la instrucción de la jefa de Gobierno ha sido privilegiar el diálogo con las madres buscadoras para que puedan visibilizar sus demandas en las inmediaciones de los partidos sin afectar sus derechos fundamentales.

Según explicó, durante las distintas jornadas mundialistas se han realizado acciones de conciliación entre las autoridades y los grupos que han decidido manifestarse, con el propósito de garantizar la libertad de expresión y el orden público.

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Anunciaron una investigación para esclarecer las agresiones registradas durante la protesta. FOTO: CUARTOSCURO

SSC anuncia investigación por las agresiones

En el mismo mensaje, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que ordenó el inicio de una investigación para esclarecer lo sucedido durante la movilización.

Precisó que las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana serán las encargadas de revisar el actuar de los elementos involucrados y determinar si existieron conductas contrarias a los protocolos establecidos.

Vázquez Camacho subrayó que no existió ninguna instrucción para impedir la protesta o limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes.

Asimismo, advirtió que cualquier actuación que se aparte de la normatividad vigente será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley.

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Reiteran compromiso con los derechos humanos

El titular de la SSC reiteró que la dependencia rechaza cualquier acto que vulnere los derechos de las personas, especialmente cuando se trata de colectivos que impulsan causas legítimas, como las madres buscadoras.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo de la investigación será esclarecer los hechos, garantizar la rendición de cuentas y reforzar el respeto a los derechos humanos durante futuros operativos de seguridad, particularmente en eventos de alta concentración de personas como los partidos del Mundial.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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