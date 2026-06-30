Agresiones a madres buscadoras en Tlalpan: Gobierno de CDMX ofrece disculpas y abre investigación

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, ofrecieron una disculpa pública a las madres buscadoras que se manifestaron en Calzada de Tlalpan antes del partido entre México y Ecuador. Además, anunciaron una investigación para esclarecer las agresiones registradas durante la protesta y determinar posibles responsabilidades.

Gobierno de CDMX lamenta lo ocurrido con madres buscadoras

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a las madres buscadoras que participaron en una manifestación sobre Calzada de Tlalpan y que denunciaron agresiones durante el operativo implementado previo al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario de Gobierno, César Cravioto, expresó el respaldo de la administración capitalina hacia los colectivos de búsqueda y reconoció que los hechos ocurridos durante la movilización no debieron suceder.

”Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas”, señaló el funcionario.

César Cravioto destaca el derecho a la libre manifestación

Durante su mensaje, Cravioto explicó que, desde el inicio de la Copa Mundial de Futbol, el Gobierno de la Ciudad de México ha buscado garantizar tanto el desarrollo de los eventos deportivos como el respeto al derecho de manifestación de los distintos colectivos sociales.

El secretario aseguró que la instrucción de la jefa de Gobierno ha sido privilegiar el diálogo con las madres buscadoras para que puedan visibilizar sus demandas en las inmediaciones de los partidos sin afectar sus derechos fundamentales.

Según explicó, durante las distintas jornadas mundialistas se han realizado acciones de conciliación entre las autoridades y los grupos que han decidido manifestarse, con el propósito de garantizar la libertad de expresión y el orden público.