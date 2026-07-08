Aguacate mexicano enfrenta presión en EU; productores piden cupos arancelarios

De acuerdo con la Comisión de Aguacate de California (CAC), la tala clandestina para la expansión de los huertos aguacateros en Michoacán y Jalisco está a cargo del crimen organizado y es una práctica desleal que afecta a los productores californianos, quienes operan bajo los estándares ambientales más estrictos del mundo.

Aguacateros estadounidenses acusaron que la industria del aguacate en México es controlada por cárteles del narcotráfico, los cuales impulsan la deforestación ilegal para reducir costos artificialmente, lo que supone una ventaja injusta para el producto importado y genera en EU una sobreoferta que debe castigarse con cupos arancelarios.

En una carta enviada el lunes a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), la CAC aseguró que el golpe comercial se agrava de marzo a septiembre, durante la temporada de cosecha de California, por lo que pidió la implementación de un sistema de cupos estacionales en esos meses.

Ken Melban, presidente de la CAC, argumentó a Jennifer Thornton, asesora general de la USTR, que un arancel fijo sería insuficiente para detener el daño, pues lo que necesitan los aguacateros de California es desincentivar los picos repentinos de importación sin encarecer los precios al consumidor cuando baje la oferta nacional.

A diferencia de un cupo estricto, sostuvo Melban, los cupos estacionales propuestos sólo aplicarían del tercer al noveno mes de cada año, a fin de evitar que el aguacate mexicano —supuestamente abaratado por el narco— sature el mercado y no lo bloquearían por completo, sino que lo limitarían según el porcentaje final que elija la USTR.

”Si el Gobierno de México no puede o no está dispuesto a proporcionar la seguridad necesaria, la solución no es continuar autorizando la entrada de aguacates bajo un sistema fitosanitario debilitado y un trato libre de aranceles”, apuntó el líder aguacatero californiano.

El comentario de la CAC fue recibido por la USTR dentro de las investigaciones de posibles violaciones a la sección 301 de la Ley de Comercio de EU, la cual autoriza a las autoridades a tomar represalias contra naciones cuya producción de bienes con trabajo forzado amenace la industria de la Unión Americana.

En un comentario por separado remitido a la agencia, la Corporación Americana de Aguacate agregó que los cárteles también roban agua para la producción aguacatera mexicana.