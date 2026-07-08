Debe Pemex 27 mil mdp a proveedores; se queda sin fondo para pagos

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México
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    Debe Pemex 27 mil mdp a proveedores; se queda sin fondo para pagos
    La asociación alertó que persisten adeudos de trabajos realizados desde 2024 y que la falta de pagos genera incertidumbre en la cadena de suministro petrolera. CUARTOOSCURO

Pemex acumula adeudos por 27.2 mil mdp con empresas petroleras y el fondo creado para pagar proveedores ya se agotó

Petróleos Mexicanos (Pemex) adeuda más de 27 mil millones de pesos a compañías afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, AC (AMESPAC), pero el fondo creado para pagar a sus proveedores ya se agotó.

El programa implementado por Pemex y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) cubrió los pagos de 2025, pero no se reconocieron los trabajos realizados en 2024.

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Además, destacó la AMESPAC, los 250 mil millones de pesos que tenía como fondo ya se agotaron.

Durante este año, precisó, no se han podido facturar trabajos realizados a Pemex ni se han reconocido trabajos realizados en 2024, lo que genera incertidumbre entre las empresas afiliadas.

Esta situación afecta la cadena de valor de la industria petrolera nacional en su conjunto y puede comprometer los procesos de producción de hidrocarburos, alertó.

La AMESPAC consideró preocupante que, a julio de 2026, los adeudos correspondientes al ejercicio 2024 permanezcan pendientes de regularización y que haya proveedores a los que no se les han liquidado trabajos realizados este año.

Estimó que la deuda de Pemex con los proveedores afiliados a la organización asciende a 27 mil 240 millones de pesos, es decir, alrededor de mil 553 millones de dólares.

Esta situación obliga a diversas empresas que cotizan en otros mercados internacionales de valores a reflejar dichos adeudos en su información financiera, de acuerdo con las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que podría comprometer la calificación internacional de Pemex y, eventualmente, la deuda soberana del País.

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Por ello, exigió conformar un grupo de trabajo conjunto entre Pemex, las autoridades competentes y representantes de AMESPAC, para revisar, conciliar y regularizar el rezago pendiente.

Además, solicitó crear un mecanismo claro para reconocer, facturar y pagar los adeudos de 2024.

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