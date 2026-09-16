Alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán da el Grito de Independencia con extravagante atuendo

El presidente municipal de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, llamó la atención en redes sociales por el atuendo que eligió para encabezar el Grito de Independencia y realizar la invitación a la ceremonia de los festejos patrios. A través de sus redes sociales, el alcalde apareció con una vestimenta de gala con elementos de inspiración militar y ceremonial, con la que se dirigió a los habitantes del municipio para invitarlos a participar en la celebración del 15 de septiembre del 2026 en el primer cuadro del municipio.

Se trataba de un traje en color negro de estilo llamativo, con capa larga y hombreras, que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más criticados de las imágenes del acto en redes sociales. En el video, Millán se presentó como presidente constitucional de Elota y convocó a la población a acudir a la plazuela municipal para conmemorar el aniversario de la Independencia.

“Amigas y amigos elotences los invitamos a celebrar y festejar juntos el 216 aniversario de nuestra independencia mexicana”, expresó el alcalde en el mensaje publicado en sus redes sociales. La extravagante escena ocurre mientras el municipio enfrenta un complejo contexto de inseguridad y observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por millones faltantes en el municipio.

OBSERVACIONES POR FALTA DE 14 MDP El alcalde de Elota, Sinaloa, enfrenta observaciones de la ASE por casi 14 millones de pesos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025. ASE reportó 87 resultados observados de 130 revisados en la Cuenta Pública 2025 de Elota; existen 13 millones 976 mil pesos en recuperaciones probables, relacionados con diferentes observaciones al manejo de recursos municipales.

Contempla 36 pliegos de observaciones por más de 13 millones de pesos, en los que se señalan posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública municipal, por lo que entre los conceptos detectados aparecen gastos que no fueron suficientemente justificados, recursos utilizados para fines distintos, anticipos no recuperados y otras inconsistencias que deberán ser documentadas por el Ayuntamiento.

Esta revisión corresponde al ejercicio fiscal del 2025 y todavía existe una etapa para que el Gobierno Municipal presente las pruebas y documentos necesarios para solventar señalamientos. Millán rechazó que exista desvío de recursos públicos y aseguró que su administración trabaja en la integración de la documentación para responder a las observaciones, pero hasta ahora no ha cumplido.