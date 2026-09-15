Matan a balazos a ciudadano estadounidense en Mazatlán; suman cuatro homicidios este lunes

Un ciudadano estadounidense identificado como Steve “N”, de aproximadamente 45 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 14 de septiembre en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, Sinaloa. El ataque se convirtió en el cuarto homicidio registrado durante la jornada en el puerto. De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre se encontraba en el exterior de un negocio ubicado sobre la avenida Bicentenario, casi en el cruce con la calle Toma de Zacatecas, cuando sujetos armados lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones. Vecinos de la zona reportaron detonaciones alrededor de las 17:30 horas. Según testimonios recabados por Meganoticias, hombres armados atacaron a la víctima mientras se encontraba en la vía pública, cerca del cruce con la calle Coronel Ángel Fierro. Otras versiones señalaron que el hombre aparentemente se encontraba barriendo un negocio de tacos cuando fue atacado.

CONFIRMAN MUERTE DE CIUDADANO ESTADOUNIDENSE EN MAZATLÁN Paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Agentes de investigación indicaron que Steve “N” tenía algún tiempo como vecino de la zona. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el posible móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables. Elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para resguardar el perímetro. Agentes preventivos delimitaron la zona con cinta amarilla, mientras la circulación vehicular sobre la avenida Bicentenario permaneció cerrada durante las diligencias. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado aseguró casquillos percutidos como parte de los indicios encontrados en la escena. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sus familiares realicen la identificación legal.

MAZATLÁN REGISTRA CUATRO HOMICIDIOS EN UN SOLO DÍA El asesinato del ciudadano estadounidense ocurrió después de otros tres homicidios registrados durante el mismo lunes en distintos puntos de Mazatlán. La jornada comenzó en la colonia Libertad, donde un hombre murió tras ser atacado a balazos mientras circulaba en motocicleta. Posteriormente, alrededor de las 15:30 horas, se reportaron detonaciones dentro del Panteón Municipal número 4. Una persona fue localizada sin vida en el interior del cementerio y permanece sin identificar. Un tercer homicidio ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, sobre la avenida Pino Suárez. De acuerdo con información de Debate, durante ese ataque una mujer también resultó herida. El asesinato registrado en la colonia Francisco Villa elevó a cuatro el número de homicidios reportados en Mazatlán durante este lunes.

ATAQUES OCURREN TRAS LLEGADA DE 300 ELEMENTOS DE LA SSPC Los hechos se registraron dos días después de que alrededor de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México arribaran a Mazatlán, el domingo, para reforzar las labores de vigilancia en el puerto. El día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que serían enviados mil 800 elementos a Mazatlán para reforzar la seguridad. A través de su cuenta de X, Harfuch publicó el siguiente mensaje: “La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.” “Se incorporarán 800 elementos adicionales de @SSPCMexico y 1,000 de @SEMAR_mx. La @Defensamx1 mantiene un gran despliegue en Sinaloa y posteriormente informará el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán. El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado.”

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por ninguno de los cuatro homicidios registrados este lunes. Tampoco se ha dado a conocer algún pronunciamiento de autoridades estadounidenses respecto al asesinato del ciudadano de ese país.

Temas

Asesinatos Inseguridad Violencia

Localizaciones

Mazatlán Sinaloa

