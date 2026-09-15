Evalúan Harfuch, Trevilla y Morales despliegue conjunto de 1,800 elementos por violencia en Sinaloa

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México
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    Evalúan Harfuch, Trevilla y Morales despliegue conjunto de 1,800 elementos por violencia en Sinaloa
    Se anunció el envío de mil 800 elementos de las Secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuartoscuro

Entre las medidas acordadas está el incremento del estado de fuerza en Mazatlán

CDMX.- En una reunión sostenida en la Ciudad de México, los titulares de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina revisaron el despliegue conjunto que mantienen en Sinaloa y definieron nuevas acciones.

Entre las medidas acordadas está el incremento del estado de fuerza en Mazatlán, con el envío de mil 800 elementos de las Secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

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“Nos reunimos en la Ciudad de México el General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional; el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina, y un servidor, para definir las acciones operativas y el despliegue conjunto de las instituciones”, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

En Sinaloa, añadió, los mandos militares y policiales enviados a la entidad también sostendrán una reunión para definir el plan operativo que pondrán en marcha.

“Sostendrán una reunión de evaluación para revisar avances, fortalecer la coordinación y asegurar una respuesta eficaz en territorio”, afirmó.

800 ELEMENTOS DE LA SSPC SE SUMAN A TAREAS DE VIGILANCIA

En el caso de la SSPC, 800 elementos se sumaron a las tareas de vigilancia, y muchos de ellos pertenecen al Servicio de Protección Federal, un cuerpo dedicado a la protección intramuros pero que puede realizar tareas de seguridad pública.

A este grupo se le dio información sobre las condiciones de seguridad que prevalecen en Sinaloa y el despliegue táctico que tendrán en Mazatlán.

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Este replanteamiento de la estrategia en Sinaloa ocurre cinco días antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece en Culiacán un mitin con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con la agenda presidencial, la Mandataria encabezará el acto denominado “Honestidad y resultados” en el Parque 87, como parte de la gira que realiza por el País.

El anuncio se da también luego de la marcha que el pasado domingo realizó un grupo de ciudadanos en la capital del estado para exigir paz.

DE ENERO A JULIO SE COMETIERON 735 ASESINATOS EN SINALOA

De acuerdo con las estadísticas del Gabinete de Seguridad, de enero a julio de este año se cometieron en Sinaloa 735 asesinatos, con lo que la entidad se ubica en cuarto lugar, después de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos.

El estado enfrenta una crisis de inseguridad desde julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades de ese país.

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El hecho generó una disputa entre la facción encabezada por “Los Chapitos” y la liderada por los hijos de “El Mayo” Zambada.

A esta crisis se sumó la confrontación política registrada luego que en abril pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en una corte de Nueva York al ahora Gobernador con licencia Rubén Rocha y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

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