$!Alcalde de San Pedro Comitancillo sufre ataque armado; operativo desata balacera en Oaxaca

El vehículo oficial del edil recibió varios impactos de arma de fuego, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de personas heridas.

Un operativo de autoridades municipales en San Pedro Comitancillo, Oaxaca, derivó en una agresión armada luego de que un individuo, presuntamente originario de Juchitán, disparara contra elementos de seguridad y contra el presidente municipal, Alejandro Osorio.

El presidente municipal de San Pedro Comitancillo, Alejandro Osorio , estuvo involucrado en un ataque armado derivado de un operativo el 16 de noviembre. En un hecho relacionado con las acciones de seguridad en la región, ese mismo día se llevó a cabo la detención de dos integrantes de ‘Los Cromos’ en Juchitán, Oaxaca.

ACCIDENTE VIAL DESATÓ AGRESIÓN EN LA QUE ESTUVO INVOLUCRADO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO

De acuerdo con reportes locales, el hecho tuvo su origen en un accidente vial en el que el sujeto habría lesionado a otra persona. Tras el percance, el individuo escapó y se resguardó en su domicilio, ubicado dentro de la marisquería Mar de Cristal.

En ese punto se implementó un operativo municipal con la intención de dialogar con él y atender la situación derivada del choque.

Durante la intervención, la situación se volvió tensa y el hombre presuntamente abrió fuego contra los policías municipales y contra el presidente municipal. Aunque la camioneta oficial recibió varios impactos de bala, el edil resultó ileso. Tras los disparos, el agresor logró huir del lugar.

SEDENA ASEGURA ZONA DE LA AGRESIÓN EN LA QUE ESTUVO INVOLUCRADO ALEJANDRO OSORIO

Momentos después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arribaron a la comunidad, aseguraron la zona y tomaron el control del perímetro. Paralelamente, autoridades iniciaron la búsqueda del responsable.

Posterior al ataque, el presidente municipal Alejandro Osorio acudió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para presentar la denuncia correspondiente.

Su intención, según confirmó, es que se realicen las investigaciones necesarias y se finquen responsabilidades en torno al ataque armado del que fue objeto. Osorio señaló que la agresión fue directa, aunque reiteró que resultó sin lesiones.

DETIENEN A ‘EL CAPORAL’ Y ‘EL POLLO’, PRESUNTOS INTEGRANTES DE ‘LOS CROMOS’, EN JUCHITÁN

En un hecho distinto, las autoridades estatales informaron sobre la detención de dos personas identificadas como presuntos integrantes de la organización delictiva conocida como Los Cromos. Los detenidos fueron identificados como A.G.D., alias El Caporal, y I.D.L., alias El Pollo. La captura ocurrió en Juchitán de Zaragoza como parte de las operaciones interinstitucionales implementadas en el Istmo de Tehuantepec para combatir actividades delictivas.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las investigaciones establecieron que El Caporal presuntamente estaba a cargo de un rancho utilizado como uno de los principales puntos de operación de la célula delictiva. También habría sido responsable de resguardar el armamento empleado por el grupo.

Por su parte, las indagatorias apuntan a que El Pollo formaba parte del grupo encargado de cometer homicidios y tenía a su cargo vehículos blindados utilizados por la organización.