Menor sicario de La Unión Tepito muere en tacos: la realidad brutal del crimen infantil en CDMX

Noticias
/ 16 noviembre 2025
    Menor sicario de La Unión Tepito muere en tacos: la realidad brutal del crimen infantil en CDMX
    La ejecución de este joven, exponen analistas, podría obedecer a ajustes internos delictivos o disputa de territorio. /FOTO: ESPECIAL

Un joven de apenas 15 años, identificado como Donovan ‘N’ o ‘Ce Pequeño’, fue ejecutado a balazos en un restaurante de la colonia Morelos

CDMX.- Un adolescente de 15 años identificado como Donovan “N”, alias “Ce Pequeño”, presunto integrante de la organización criminal La Unión Tepito, fue asesinado a balazos la noche del sábado 15 de noviembre en la colonia Morelos, al sur del centro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba en un restaurante de tacos acompañado por su novia y su hijastro. Un sicario ingresó al local, disparó directamente contra él y luego huyó de la escena. Donovan fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.

TE PUEDE INTERESAR: 153 casos pendientes: fiscalización del Estado de México advierte irregularidades millonarias

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, “Ce Pequeño” presumía en redes sociales pertenecer a una célula armada de La Unión Tepito, conocida como UJ-40, compuesta mayoritariamente por jóvenes entre 15 y 20 años dedicados al narcomenudeo, homicidios y extorsión en la capital.

A través de sus plataformas de comunicación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informaron que ya indagan el móvil del homicidio. Hasta el corte de información, no se reportaban detenciones, y el agresor había escapado de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Comisión Federal de Electricidad: ‘El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él’

Imágenes difundidas muestran al joven posando con armas y motocicleta en redes sociales; en una historia de Instagram escribió: “Va a ver que me voy a pasar de verga, mi carnal, se lo juro”, acompañado de una canción relacionada con amenazas de muerte.

El caso vuelve a evidenciar la participación de menores de edad en estructuras delictivas y plantea cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de prevención en zonas vulnerables como la colonia Morelos y la alcaldía Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: Soldados irrumpen en taller mecánico, liberan 20 víctimas de secuestro y confiscan arsenal

Asimismo, las autoridades capitalinas han advertido que la célula UJ-40 es una de las más violentas y activas de La Unión Tepito. La ejecución de este joven, exponen analistas, podría obedecer a ajustes internos delictivos o disputa de territorio.

La muerte de “Ce Pequeño” se produce en un contexto de alta violencia juvenil en la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de políticas públicas que frenen el reclutamiento de menores por redes criminales armadas, así como la necesidad de reforzar la investigación y persecución de los perpetradores. Con información de Excélsior

Temas


Menores De Edad
Narcoviolencia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Unión Tepito

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fotografía publicada en X del ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España.

Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG
El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.

Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg
El partido se definió con un gol de campo final de 35 yardas de Lutz en los últimos minutos.

Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria
Como parte del operativo, la Profeco realizó recorridos en centros comerciales.

Profeco recupera casi un millón de pesos en favor de consumidores
Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Área de Urgencias del IMSS en proceso de remodelación, donde actualmente se atienden a más de 120 pacientes cada día pese a las obras en curso.

Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año

Cambios. La actriz venezolana se sometió a armonización facial, rellenadores y lifting, recibiendo opiniones divididas en redes sociales.

¿Irreconocible o renovada? Presume Gaby Spanic nuevo rostro tras someterse a tratamientos en Brasil
Infonavit presentó el programa Mujer Infonavit, que reduce los requisitos de puntos y amplía la edad máxima para que más mujeres accedan a créditos de vivienda, terrenos o liquidación hipotecaria en condiciones más equitativas.

Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit