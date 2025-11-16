Menor sicario de La Unión Tepito muere en tacos: la realidad brutal del crimen infantil en CDMX

CDMX.- Un adolescente de 15 años identificado como Donovan “N”, alias “Ce Pequeño”, presunto integrante de la organización criminal La Unión Tepito, fue asesinado a balazos la noche del sábado 15 de noviembre en la colonia Morelos, al sur del centro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba en un restaurante de tacos acompañado por su novia y su hijastro. Un sicario ingresó al local, disparó directamente contra él y luego huyó de la escena. Donovan fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.

TE PUEDE INTERESAR: 153 casos pendientes: fiscalización del Estado de México advierte irregularidades millonarias

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, “Ce Pequeño” presumía en redes sociales pertenecer a una célula armada de La Unión Tepito, conocida como UJ-40, compuesta mayoritariamente por jóvenes entre 15 y 20 años dedicados al narcomenudeo, homicidios y extorsión en la capital.

A través de sus plataformas de comunicación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informaron que ya indagan el móvil del homicidio. Hasta el corte de información, no se reportaban detenciones, y el agresor había escapado de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Comisión Federal de Electricidad: ‘El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él’

Imágenes difundidas muestran al joven posando con armas y motocicleta en redes sociales; en una historia de Instagram escribió: “Va a ver que me voy a pasar de verga, mi carnal, se lo juro”, acompañado de una canción relacionada con amenazas de muerte.

El caso vuelve a evidenciar la participación de menores de edad en estructuras delictivas y plantea cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de prevención en zonas vulnerables como la colonia Morelos y la alcaldía Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: Soldados irrumpen en taller mecánico, liberan 20 víctimas de secuestro y confiscan arsenal

Asimismo, las autoridades capitalinas han advertido que la célula UJ-40 es una de las más violentas y activas de La Unión Tepito. La ejecución de este joven, exponen analistas, podría obedecer a ajustes internos delictivos o disputa de territorio.

La muerte de “Ce Pequeño” se produce en un contexto de alta violencia juvenil en la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de políticas públicas que frenen el reclutamiento de menores por redes criminales armadas, así como la necesidad de reforzar la investigación y persecución de los perpetradores. Con información de Excélsior