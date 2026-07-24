Alcalde de Temoac asesinado era investigado por posibles nexos criminales, informa García Harfuch

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    Alcalde de Temoac asesinado era investigado por posibles nexos criminales, informa García Harfuch
    García Harfuch informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Moreno, era investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Omar García Harfuch, reveló que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Moreno, era investigado por posibles nexos con organizaciones criminales

El asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Moreno, abrió una nueva línea de atención para las autoridades federales, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara que el edil era investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y aseguró que las instituciones de seguridad trabajan de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado de Morelos para esclarecer el homicidio.

”Las instituciones del Gabinete de Seguridad han establecido una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir al esclarecimiento de estos hechos”, señaló García Harfuch.

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INVESTIGACIONES APUNTAN A GRUPOS DELICTIVOS

El titular de la SSPC explicó que una de las principales líneas de investigación relaciona a Lavín Moreno con los grupos conocidos como Los Aparicio y Los Gazul, organizaciones señaladas por su presunta participación en delitos de alto impacto en municipios del oriente de Morelos.

De acuerdo con el funcionario, las indagatorias contemplan posibles vínculos con actividades como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, además de otros hechos violentos registrados en la zona.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también revisan antecedentes familiares del alcalde. Entre ellos se encuentra la detención de su suegra, Andrea “N”, alias ”La Patrona”, quien fungió como tesorera municipal y fue identificada como presunta operadora de una de estas estructuras delictivas. Asimismo, el secretario informó que el suegro del edil también fue detenido.

AUTORIDADES MANTIENEN ABIERTAS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

García Harfuch recordó que Valentín Lavín Moreno ya había sido víctima de una agresión en enero de 2026, cuando las autoridades mantenían abierta la investigación en su contra, lo que ahora forma parte del análisis para determinar el móvil del homicidio.

El funcionario agregó que las oficinas del Gobierno Municipal de Temoac fueron aseguradas por autoridades locales con el objetivo de preservar indicios y fortalecer las investigaciones relacionadas con el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato del alcalde, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables y esclarecer los hechos.

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DATOS CURIOSOS

· Omar García Harfuch informó que las investigaciones incluyen posibles vínculos con los grupos Los Aparicio y Los Gazul.

· Entre las líneas de investigación se analizan delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

· La suegra del alcalde, Andrea “N”, alias ”La Patrona”, fue detenida previamente y había ocupado el cargo de tesorera municipal.

· Las oficinas del Ayuntamiento de Temoac fueron aseguradas para preservar evidencias que contribuyan al esclarecimiento del asesinato.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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