Alcalde de Temoac asesinado era investigado por posibles nexos criminales, informa García Harfuch

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , el funcionario expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y aseguró que las instituciones de seguridad trabajan de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado de Morelos para esclarecer el homicidio.

El asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos , Valentín Lavín Moreno , abrió una nueva línea de atención para las autoridades federales, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch , confirmara que el edil era investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

”Las instituciones del Gabinete de Seguridad han establecido una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir al esclarecimiento de estos hechos”, señaló García Harfuch.

INVESTIGACIONES APUNTAN A GRUPOS DELICTIVOS

El titular de la SSPC explicó que una de las principales líneas de investigación relaciona a Lavín Moreno con los grupos conocidos como Los Aparicio y Los Gazul, organizaciones señaladas por su presunta participación en delitos de alto impacto en municipios del oriente de Morelos.

De acuerdo con el funcionario, las indagatorias contemplan posibles vínculos con actividades como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, además de otros hechos violentos registrados en la zona.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también revisan antecedentes familiares del alcalde. Entre ellos se encuentra la detención de su suegra, Andrea “N”, alias ”La Patrona”, quien fungió como tesorera municipal y fue identificada como presunta operadora de una de estas estructuras delictivas. Asimismo, el secretario informó que el suegro del edil también fue detenido.

AUTORIDADES MANTIENEN ABIERTAS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

García Harfuch recordó que Valentín Lavín Moreno ya había sido víctima de una agresión en enero de 2026, cuando las autoridades mantenían abierta la investigación en su contra, lo que ahora forma parte del análisis para determinar el móvil del homicidio.

El funcionario agregó que las oficinas del Gobierno Municipal de Temoac fueron aseguradas por autoridades locales con el objetivo de preservar indicios y fortalecer las investigaciones relacionadas con el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato del alcalde, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables y esclarecer los hechos.