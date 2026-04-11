Sheinbaum celebra en Morelos la aprobación del ‘Plan B’

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México
/ 11 abril 2026
    Sheinbaum celebra en Morelos la aprobación del ‘Plan B’
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la entrega de constancias de créditos liquidados como parte del Programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Presidencia | Cuarto oscuro

Durante el evento, Sheinbaum y la gobernadora de Morelos entregaron créditos del Fovissste a 825 familias

El 11 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del ‘Plan B’ por el Congreso de la Unión, en el estado de Morelos. Afirmó que con dicha reforma, se reducirán gastos en los congresos estatales, el INE, las sindicaturas y el Senado de la República.

Aseguró que el dinero ‘ahorrado’ será invertido en servicios para los municipios. La celebración no la protagonizó sola, sino que estaba acompañada por parte de su gabinete y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

CRÉDITOS DEL FOVISSSTE

Durante el evento, la presidenta, junto con la gobernadora González Saravia, entregaron créditos del Fovissste a 825 familias de Morelos. Se recibieron certificados de condonación, reducción o quita de créditos de vivienda proporcionados por el Fovissste.

La presidenta Sheinbaum reiteró que durante su mandato ha logrado beneficiar a 5 millones de familias con la condonación, a fin de que puedan obtener sus escrituras. Detalló que los trabajadores que adquirieron una vivienda por el Infonavit o el Fovissste, con un crédito a 10 años por 70 mil pesos, ahora serán 700 mil pesos.

Y se pagaba, y se pagaba, y cada vez se debía más. ¿Cómo va a haber un crédito de una institución del Estado que cada vez se debe más? Lo hicieron de tal manera que hay cinco millones de familias en México que tienen este tipo de créditos, que los adquirieron de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables’ informó la presidenta Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Plan B de Sheinbaum... ¿Qué es lo que quedó de la propuesta electoral original?

Por igual, la presidenta Sheinbaum, junto con el director del ISSSTE, Martí Batres; el director del Infonavit, Octavio Romero; el director del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; y la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, establecieron un plan. Este plan busca disminuir, quitar o reducir los plazos de créditos a 5 millones de trabajadores que adquirieron su vivienda.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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