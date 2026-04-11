Sheinbaum celebra en Morelos la aprobación del ‘Plan B’

Aseguró que el dinero ‘ahorrado’ será invertido en servicios para los municipios. La celebración no la protagonizó sola, sino que estaba acompañada por parte de su gabinete y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

El 11 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , celebró la aprobación del ‘Plan B’ por el Congreso de la Unión, en el estado de Morelos. Afirmó que con dicha reforma, se reducirán gastos en los congresos estatales, el INE, las sindicaturas y el Senado de la República.

CRÉDITOS DEL FOVISSSTE

Durante el evento, la presidenta, junto con la gobernadora González Saravia, entregaron créditos del Fovissste a 825 familias de Morelos. Se recibieron certificados de condonación, reducción o quita de créditos de vivienda proporcionados por el Fovissste.

La presidenta Sheinbaum reiteró que durante su mandato ha logrado beneficiar a 5 millones de familias con la condonación, a fin de que puedan obtener sus escrituras. Detalló que los trabajadores que adquirieron una vivienda por el Infonavit o el Fovissste, con un crédito a 10 años por 70 mil pesos, ahora serán 700 mil pesos.

‘Y se pagaba, y se pagaba, y cada vez se debía más. ¿Cómo va a haber un crédito de una institución del Estado que cada vez se debe más? Lo hicieron de tal manera que hay cinco millones de familias en México que tienen este tipo de créditos, que los adquirieron de buena fe y al final se convirtieron en deudas impagables’ informó la presidenta Sheinbaum.

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