Plagian a ex mando de la Policía de Investigación en Zacatecas

CDMX.- El ex director de la Policía de Investigación en Zacatecas, Gustavo Domínguez, fue privado de la libertad anoche sobre la Avenida San Marcos, en la capital del Estado. Tras el hecho, la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto abrió una carpeta de investigación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informa que, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto, se inició una carpeta de investigación derivada de la privación ilegal de la libertad de una persona que anteriormente se desempeñó como Director de la Policía de Investigación de esta institución”, señaló la dependencia. Indicó que, como parte de las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia, se identificó un vehículo relacionado con el caso, sobre el cual se mantiene seguimiento operativo y análisis de información.

VÍCTIMA DEJÓ DE LABORAR HACE UN AÑO

Hasta ahora, la institución señaló que no ha recibido comunicación sobre exigencias económicas vinculadas con la privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía precisó que la víctima dejó de laborar en la institución hace un año y ocho meses, aunque sostuvo que ello no limita las acciones para su localización.

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