Alcanza morosidad hipotecaria 3.1 % en México, su valor más alto desde 2022

La morosidad más alta se registró en los préstamos para adquirir casas y departamentos de interés social, cuyo índice fue de 6.1%, mientras que en los financiamientos para inmuebles del segmento medio y residencial llegó a 3%.

En mayo, los bancos comerciales reportaron una cartera vencida en créditos a la vivienda de 49 mil millones de pesos, lo que significó un índice de morosidad de 3.1% de la cartera total. Se trata de la mayor tasa de incumplimientos desde enero de 2022, de acuerdo con la información disponible en el Banco de México (Banxico).

Los mexicanos comenzaron a incumplir con el pago de sus hipotecas debido a la caída de sus ingresos, explicaron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

El índice de morosidad se está incrementando de manera “marginal” derivado de una débil actividad económica en el país, expuso Fernando Soto-Hay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil.

“Es preocupante porque el ingreso nominal de las familias se ha venido reduciendo de forma importante y se reduce el ingreso real, lo que puede impactar en temas como que las familias tienen menor ingreso disponible y se ha incrementado un poco la morosidad (hipotecaria)”, comentó.

En su opinión, el índice de morosidad aún está en niveles manejables desde el punto de vista macroeconómico, ya que no se está viendo una descomposición del mercado hipotecario porque son créditos que se originaron bien desde el momento en que se aprobaron.

Menos préstamos

”El año pasado, los bancos originaron menos créditos hipotecarios que en 2024 y la tendencia viene planteándose de esa manera, se viene reduciendo”, dijo a El Gran Diario de México.

Desde su punto de vista, hay que “poner atención” a la morosidad, pero considera que la banca seguirá otorgando hipotecas de manera responsable.

“Lo han venido haciendo en los últimos 20 años; es muy importante saber a quién se puede acreditar, que puedan hacer el pago de la hipoteca y tener un buen buró de crédito”, apuntó.

“Al final del día, esta morosidad a pesar de haber pasado una pandemia y de tener un crecimiento económico prácticamente inexistente, con mediocridad en la inversión y poca confianza en el gobierno por la incertidumbre jurídica, a pesar de todo eso, el mercado hipotecario se ha comportado relativamente bien”, aseguró.

Soto-Hay reiteró que las familias están enfrentando una alta inflación que no se ha podido controlar, un decrecimiento de la inversión fija bruta que genera menos empleos y tampoco han aumentado los salarios de una buena parte de la población. Todo lo anterior va impactando y disminuyendo la cantidad de dinero disponible, señaló el analista.

Interés social

El director ejecutivo de Creditaria México, Romain Benenati, opinó que la banca comercial está sana y los impagos hipotecarios siguen estando por debajo de la morosidad en tarjetas de crédito, que es de 3.5%.

“Estamos viendo un contraste muy marcado por segmentos. El incremento está concentrado casi en su totalidad en la vivienda de interés social, donde la morosidad llegó a 6.1%, impulsada por un encarecimiento de 11% en el precio de estas casas que ha presionado el bolsillo de las familias de menores ingresos”, comentó.

“El mercado no está detenido, el crédito sigue creciendo a 1% real anual, pero se está volviendo más selectivo”, indicó Benenati a este diario.

Mayor precio

Los registros de Tu Hipoteca Fácil muestran que la banca comercial cada año ha ido colocando menos hipotecas, pero por viviendas de mayor valor.

En 2021, las instituciones financieras otorgaron 153 mil 300 hipotecas; en 2023, disminuyeron a 126 mil créditos; y en 2025 se entregaron sólo 111 mil financiamientos para vivienda.