Alejandra Ang, diputada de Morena, es detenida en la frontera con EU por dinero en efectivo

La diputada de Morena Alejandra Ang Hernández confirmó que fue retenida en la garita de Calexico, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con una gran cantidad de dinero en efectivo.

Pese a que no precisó el monto, la legisladora y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, afirmó que la cantidad de dinero que transportaba era superior a lo permitido en Estados Unidos, negando que la detención haya llevado a que la visa fuera revocada.

Los primeros reportes señalan que la diputada llevaba el monto en efectivo en dos secciones de su automóvil, uno en la parte de enfrente y otra

“Por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo” y explicó que estos recursos los utilizaría para comprar un vehículo. Señaló que se trataban de recursos personales, junto a su esposo, “ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”.

BILLETES INCAUTADOS POR EU

Los billetes fueron incautados por las autoridades en la garita, por lo que Ang indicó que se está “atendiendo el proceso administrativo para aclarar” lo sucedido y recuperar el dinero.