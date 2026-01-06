Alejandra Ang, diputada de Morena, es detenida en la frontera con EU por dinero en efectivo

México
/ 6 enero 2026
    Alejandra Ang, diputada de Morena, es detenida en la frontera con EU por dinero en efectivo
    La diputada de Morena Alejandra Ang Hernández confirmó que fue retenida en la garita de Calexico, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con una gran cantidad de dinero en efectivo. FACEBOOK

En la garita de Calexico, aunque no precisó el monto, a la legisladora le fue incautado el dinero

La diputada de Morena Alejandra Ang Hernández confirmó que fue retenida en la garita de Calexico, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con una gran cantidad de dinero en efectivo.

Pese a que no precisó el monto, la legisladora y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, afirmó que la cantidad de dinero que transportaba era superior a lo permitido en Estados Unidos, negando que la detención haya llevado a que la visa fuera revocada.

Los primeros reportes señalan que la diputada llevaba el monto en efectivo en dos secciones de su automóvil, uno en la parte de enfrente y otra

“Por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo” y explicó que estos recursos los utilizaría para comprar un vehículo. Señaló que se trataban de recursos personales, junto a su esposo, “ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”.

BILLETES INCAUTADOS POR EU

Los billetes fueron incautados por las autoridades en la garita, por lo que Ang indicó que se está “atendiendo el proceso administrativo para aclarar” lo sucedido y recuperar el dinero.

Medios de comunicación local afirmaban que la morenista llevaba 800 mil pesos en efectivo, cuando autoridades de Estados Unidos permiten el traslado de hasta 10 mil dólares (180 mil pesos) con un permiso previo.

“Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, reiteró en su escrito para redes sociales.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA ANG?

La diputada Alejandra Ang Hernández es militante de Morena, en Mexicali, Baja California y como parte de su trayectoria, fue regidora del 22 Ayuntamiento del municipio.

Así como fue coordinadora de la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, además de secretaria de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. También se desempeñó como directora de Desarrollo Social Municipal del 23 ayuntamiento de Mexicali.

Ang Hernández estudió Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Diseño campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California.

Temas


Diputadas
Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Baja California
México

Organizaciones


Morena

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

