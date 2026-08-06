Advierte el INE déficit de 155.3 mdp rumbo a elección de 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Advierte el INE déficit de 155.3 mdp rumbo a elección de 2027
    El Instituto advierte que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto de 2026 sigue teniendo impactos negativos. INE

Afirma que para el cuarto trimestre del año deben estar disponibles más de 146 millones de pesos para el pago de mil 535 honorarios

CDMX.- A unas semanas de arrancar el proceso electoral de 2027, el INE advierte que tiene un déficit de 155 millones 350 mil pesos para cubrir sueldos y el servicio de comedor.

En su reporte financiero bimestral, entregado hace unos días a los consejeros, se afirma que para el cuarto trimestre del año deberán estar disponibles 146 millones 460 mil 443 pesos para el pago de mil 535 honorarios permanentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-la-presidenta-del-senado-que-la-fgr-no-fabrica-culpables-BO22681761

Además, se requieren otros 43 millones de pesos para cumplir el contrato del servicio de comedor para los funcionarios de la sede nacional.

En el documento se advierte que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto de 2026 sigue teniendo impactos negativos.

OPERACIÓN “AL LÍMITE”

Ante ello, el organismo electoral ha logrado generar economías, pero prácticamente cada bimestre opera al límite.

Por ejemplo, señala que al 30 de junio el INE tenía un déficit de 442 millones 574 mil 668 pesos para el pago de personal, comedor y otras presiones de gasto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuestionan-ongs-alternativa-del-gobierno-sobre-gas-no-convencional-EO22681027

Sin embargo, en los últimos meses también logró un ahorro en el capítulo 1000 por 287 millones 224 mil pesos, recursos que se destinaron a cubrir adeudos del organismo, por lo que únicamente quedaron disponibles 34 millones 109 mil pesos.

De acuerdo con el diagnóstico, el mayor ahorro -260 millones de pesos- fue resultado de mil 102 plazas que el INE no contrató, principalmente en juntas locales y distritales y en el Registro Federal de Electores.

PRESIONES POR GASTO

Además, el reporte sostiene que, así como se generan ahorros, también surgen presiones de gasto por parte de las distintas direcciones.

Como otro ejemplo, indica que en los capítulos 2000 y 5000, destinados a materiales, suministros y servicios generales, se obtuvieron ahorros, economías e ingresos excedentes por 122 millones de pesos, aunque 13 millones fueron reasignados a áreas que requerían recursos inmediatos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inician-pemex-y-petrobras-convenio-de-cooperacion-sre-PO22680186

El remanente, de 109 millones de pesos, sumado a los 34 millones del capítulo de servicios personales, conforma una bolsa de 143 millones de pesos disponibles. Sin embargo, insiste el organismo, cada mes surgen presiones presupuestales que deben solventarse.

“Si bien se presenta una aparente disponibilidad de recursos, es necesario mencionar que sigue existiendo un déficit presupuestal, por lo que resulta indispensable que la administración de los recursos financieros del Instituto y los requerimientos de las Unidades Responsables continúen en análisis constante.

“Así como la continuidad de las directrices y estrategias implementadas respecto a la racionalidad y contención del gasto, a fin de poder dar atención a las prioridades institucionales”, argumenta el reporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atrapan-a-banda-que-fingia-ser-personal-bancario-operaba-en-cuatro-estados-GB22679395

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que los 36 mil millones de pesos que solicita el INE para la organización de la elección de 2027 representan un exceso, mientras que los consejeros confían en que la Cámara de Diputados no aplique recortes, como ocurrió en los seis años anteriores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Presupuesto
Recursos Públicos

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El hombre fue detenido el pasado martes en el puente de Piedras Negras cuando intentaba huir hacia Texas.

Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de reducir la dependencia energética con importaciones.

México iniciará exploración de gas en Coahuila; prometen estricto blindaje ambiental
En al menos cinco entidades se han reportado mini refinerías utilizadas por la delincuencia.

Evoluciona tráfico de combustibles en el país, ahora huachicoleros usan refinerías (invisibles)
La Nave Verde terminó el calendario con marca de 38 triunfos y 53 derrotas en la Zona Norte.

Saraperos termina la temporada 2026 con barrida ante Algodoneros de Unión Laguna
Platillos. Codornices en pétalos de rosa, torrejas de nata, champandongo y otros platillos inspirados en la novela formarán parte de la experiencia gastronómica preparada para homenajear a Laura Esquivel.

¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será hoy el homenaje a Laura Esquivel
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa