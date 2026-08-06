Advierte el INE déficit de 155.3 mdp rumbo a elección de 2027

CDMX.- A unas semanas de arrancar el proceso electoral de 2027, el INE advierte que tiene un déficit de 155 millones 350 mil pesos para cubrir sueldos y el servicio de comedor. En su reporte financiero bimestral, entregado hace unos días a los consejeros, se afirma que para el cuarto trimestre del año deberán estar disponibles 146 millones 460 mil 443 pesos para el pago de mil 535 honorarios permanentes.

Además, se requieren otros 43 millones de pesos para cumplir el contrato del servicio de comedor para los funcionarios de la sede nacional. En el documento se advierte que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto de 2026 sigue teniendo impactos negativos. OPERACIÓN “AL LÍMITE” Ante ello, el organismo electoral ha logrado generar economías, pero prácticamente cada bimestre opera al límite. Por ejemplo, señala que al 30 de junio el INE tenía un déficit de 442 millones 574 mil 668 pesos para el pago de personal, comedor y otras presiones de gasto.

Sin embargo, en los últimos meses también logró un ahorro en el capítulo 1000 por 287 millones 224 mil pesos, recursos que se destinaron a cubrir adeudos del organismo, por lo que únicamente quedaron disponibles 34 millones 109 mil pesos. De acuerdo con el diagnóstico, el mayor ahorro -260 millones de pesos- fue resultado de mil 102 plazas que el INE no contrató, principalmente en juntas locales y distritales y en el Registro Federal de Electores. PRESIONES POR GASTO Además, el reporte sostiene que, así como se generan ahorros, también surgen presiones de gasto por parte de las distintas direcciones. Como otro ejemplo, indica que en los capítulos 2000 y 5000, destinados a materiales, suministros y servicios generales, se obtuvieron ahorros, economías e ingresos excedentes por 122 millones de pesos, aunque 13 millones fueron reasignados a áreas que requerían recursos inmediatos.

El remanente, de 109 millones de pesos, sumado a los 34 millones del capítulo de servicios personales, conforma una bolsa de 143 millones de pesos disponibles. Sin embargo, insiste el organismo, cada mes surgen presiones presupuestales que deben solventarse. “Si bien se presenta una aparente disponibilidad de recursos, es necesario mencionar que sigue existiendo un déficit presupuestal, por lo que resulta indispensable que la administración de los recursos financieros del Instituto y los requerimientos de las Unidades Responsables continúen en análisis constante. “Así como la continuidad de las directrices y estrategias implementadas respecto a la racionalidad y contención del gasto, a fin de poder dar atención a las prioridades institucionales”, argumenta el reporte.

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que los 36 mil millones de pesos que solicita el INE para la organización de la elección de 2027 representan un exceso, mientras que los consejeros confían en que la Cámara de Diputados no aplique recortes, como ocurrió en los seis años anteriores.