Alerta del NCMEC derivó en la captura de hombre vinculado a proceso por presunta pornografía infantil

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    Alerta del NCMEC derivó en la captura de hombre vinculado a proceso por presunta pornografía infantil
    Víctor “N” fue detenido en Iztapalapa y permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía CDMX continúa la investigación por presunta pornografía infantil. Fiscalía de CDMX

La Fiscalía CDMX informó que Víctor “N” fue vinculado a proceso por presunta pornografía infantil tras una investigación iniciada por un reporte del NCMEC

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que logró la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Víctor “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de pornografía infantil. La autoridad judicial determinó que el imputado enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la institución, la investigación comenzó en abril de 2022, luego de que la Guardia Nacional remitiera un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo que alertó sobre el presunto almacenamiento de material relacionado con abuso sexual infantil mediante una cuenta de correo electrónico.

A partir de esa notificación, la Fiscalía capitalina inició una investigación especializada con apoyo de herramientas de análisis cibernético y labores ministeriales, con el objetivo de identificar al presunto responsable de la cuenta señalada en el reporte internacional.

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CORREO ELECTRÓNICO FUE UTILIZADO PARA ALMACENAR PORNOGRAFÍA INFANTIL

Como resultado de las diligencias, los investigadores establecieron que la cuenta de correo electrónico presuntamente utilizada para almacenar el material estaba vinculada con un hombre identificado como Víctor “N”. Con los datos de prueba reunidos durante la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue concedida.

La Fiscalía detalló que, mediante labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar al imputado en la alcaldía Iztapalapa. La detención se llevó a cabo el pasado 29 de junio de 2026 en un operativo realizado de manera coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras su captura, Víctor “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para el desarrollo de la audiencia inicial.

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VINCULAN A PROCESO A VÍCTOR ‘N’ POR PORNOGRAFÍA INFANTIL; LE IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA

Durante la audiencia celebrada el 30 de junio, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó diversos elementos obtenidos durante las investigaciones, entre ellos el análisis de información cibernética y otros datos de prueba recabados por la Fiscalía.

Luego de valorar los elementos presentados por la representación social, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil.

Asimismo, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar recabando pruebas relacionadas con el caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-daniel-n-en-cdmx-tras-investigacion-internacional-por-pornografia-infantil-LC21454843

DESTACAN COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PARA COMBATIR DELITOS CONTRA LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

En su comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que este resultado deriva del trabajo especializado desarrollado por sus áreas de investigación, así como de la coordinación entre instituciones locales, federales e internacionales dedicadas al combate de delitos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia indicó que este tipo de colaboración permite identificar, localizar y presentar ante la autoridad judicial a personas presuntamente involucradas en conductas relacionadas con la explotación sexual infantil, además de fortalecer las acciones de protección dirigidas a la infancia y la seguridad de la población.

Finalmente, la Fiscalía capitalina recordó que, en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio constitucional de presunción de inocencia, Víctor “N” debe ser considerado inocente y tratado como tal durante todas las etapas del procedimiento, hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad jurisdiccional competente que determine su responsabilidad penal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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