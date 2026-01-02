Alertan empresarios riesgos para transporte de carga, tras descarrilamiento de Tren

    Alertan empresarios riesgos para transporte de carga, tras descarrilamiento de Tren
    Fotografía del arribo del primer tren de pasajeros de la Línea Z del Corredor Interoceánico en la estación de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Cuarto Oscuro

Según el esquema de carga, incorporó material rodante de segunda mano que tienen entre 44 y 50 años en operación, planteando riesgos operativos en un sistema en fase de expansión y que comparte infraestructura con el Corredor Interoceánico.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca y que dejó un saldo de al menos 14 muertos, subió la alerta también en el transporte de carga por el uso de equipos de segunda mano, cuyas condiciones podrían generar accidentes.

Empresarios alertaron sobre la compra en 2024 de 255 carros ferroviarios, en su mayoría de segunda mano, para la operación logística del proyecto por un monto de casi mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, el esquema de carga incorporó material rodante de segunda mano, lo que plantea riesgos operativos adicionales en un sistema que recién entra en fase de expansión y que comparte vía, infraestructura y protocolos con los servicios de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El Corredor comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se coordinan las administraciones portuarias de Salina Cruz y Puerto Chiapas, en el océano Pacífico, así como de Coatzacoalcos y Dos Bocas, en el Atlántico, conectadas mediante el Ferrocarril Interoceánico, que atraviesa 120 municipios.

Entre los equipos adquiridos para el proyecto destacan: 33 Auto Max II usados, que son carros especializados para transporte de automóviles y vehículos, comparables a los furgones Bi-Max utilizados para carga rodante en envíos internacionales (como los de Hyundai) de Asia a Estados Unidos.

También ocho locomotoras diésel, de 4 mil caballos de fuerza y 188 toneladas, para el movimiento de carga de la línea Z con un servicio de overhaul al 90 por ciento. Estas unidades fueron fabricadas principalmente entre 1995 y 2004, durante la producción masiva de este modelo por EMD (Electro-Motive Diesel), equipadas con motor 16-710G3B de 16 cilindros.

Además, 60 góndolas, vagones abiertos para graneles sólidos (minerales, carbón, acero); 60 plataformas, vagones planos para contenedores, tráileres o carga pesada estandarizada; y 94 tolvas graneleras, vagones cerrados para granos y cereales.

Representantes de empresas que tienen carga programada dijeron que la preocupación no es el tipo de vagón, común en ferrocarriles de carga, sino su condición de uso y el régimen de mantenimiento al que están sujetos.

“En sistemas con tramos sensibles, curvas, pendientes y cambios de carga frecuentes, el desgaste acumulado puede traducirse en fallas de bogies, ejes, sistemas de freno o acoplamientos, elevando el riesgo de incidentes y descarrilamientos”, alertó a un representante de una empresa granelera.

"Si no se corrige va a volver a pasar; los tramos son deficientes por sus durmientes, lo que no garantiza el peso constante. Si a eso añadimos carros de segunda mano, se pone en riesgo todo el traslado".

Grupo REFORMA publicó que el portal especializado trains.com divulgó en septiembre de 2023 un artículo que informa que México adquirió en el Reino Unido locomotoras y vagones de pasajeros usados, que fueron fabricados entre 1976 y 1982, y que terminaron incorporados al Tren Interoceánico.

Son trenes británicos High Speed Train (HST) que tienen entre 44 y 50 años de haber entrado en operación.

