Crecen 15% viajes entre Saltillo y Monterrey por Copa del Mundo, afirma InDrive

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    Crecen 15% viajes entre Saltillo y Monterrey por Copa del Mundo, afirma InDrive
    La empresa atribuye el aumento a la movilidad por actividades deportivas, turismo y visitas familiares. GENERADA POR IA

El corredor Sal-Mon fue el de mayor crecimiento en el país exceptuando aquellos involucrados a la Ciudad de México

Los viajes entre Saltillo y Monterrey a través de la aplicación InDrive crecieron 15 poer ciento durante la Copa del Mundo, afirmó la aplicación.

Un comunicado de la empresa informó que entre 11 y el 24 de junio y en comparación con las dos semanas anteriores, este corredor fue uno de los que más creció en cuanto a viajes en todo el país.

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“La movilidad terrestre entre ciudades en México mostró un comportamiento distinto al habitual. Mientras miles de personas se desplazaban para asistir a actividades deportivas, visitar familiares o aprovechar el incremento en el turismo nacional, algunos de los principales corredores carreteros del país registraron aumentos importantes en el número de viajes realizados”, expuso la empresa.

La ruta entre las dos ciudades capitales fue calificada con un “desempeño positivo” al incrementar 14.9 por ciento en órdenes y 10.9 por ciento en viajes completados.

La ruta entre ciudades que mayor creció en el periodo mencionado fue la Puebla–Ciudad de México con 48.7 por ciento de incremento en órdenes y un aumento de 76.6 por ciento en ingresos, consolidándose como el principal corredor de movilidad durante el periodo.Le siguió Cuernavaca–Ciudad de México, donde las órdenes crecieron 38.8 por ciento, confirmando la importancia de los trayectos de corta y mediana distancia hacia la capital.

“Estos resultados muestran que el aumento en la movilidad no se concentró únicamente dentro de las ciudades sede, sino que también impulsó los desplazamientos provenientes de municipios y estados cercanos, fortaleciendo corredores regionales que tradicionalmente registran alta demanda en temporadas de mayor actividad”, afirmó la aplicación.

La plataforma también indicó que este comportamiento confirma una tendencia que ha venido fortaleciéndose en los últimos años: los viajes interurbanos por carretera se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para trayectos de corta y mediana distancia, especialmente durante temporadas que generan una mayor concentración de visitantes y actividad económica en determinadas regiones del país.

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“Esta competencia internacional de futbol tiene un efecto que va mucho más allá de las ciudades sede; transformando la movilidad regional dado que las personas buscan alternativas para desplazarse de manera flexible entre ciudades cercanas. En inDrive Ciudad a Ciudad observamos que este periodo impulsó especialmente corredores como Puebla–Ciudad de México o Cuernavaca–Ciudad de México, donde muchas personas encontraron en los viajes por aplicación una opción práctica para llegar a su destino”, concluyó Rafael Garza, director general de inDrive en México.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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