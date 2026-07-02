Crecen 15% viajes entre Saltillo y Monterrey por Copa del Mundo, afirma InDrive

Un comunicado de la empresa informó que entre 11 y el 24 de junio y en comparación con las dos semanas anteriores, este corredor fue uno de los que más creció en cuanto a viajes en todo el país.

Los viajes entre Saltillo y Monterrey a través de la aplicación InDrive crecieron 15 poer ciento durante la Copa del Mundo , afirmó la aplicación.

“La movilidad terrestre entre ciudades en México mostró un comportamiento distinto al habitual. Mientras miles de personas se desplazaban para asistir a actividades deportivas, visitar familiares o aprovechar el incremento en el turismo nacional, algunos de los principales corredores carreteros del país registraron aumentos importantes en el número de viajes realizados”, expuso la empresa.

La ruta entre las dos ciudades capitales fue calificada con un “desempeño positivo” al incrementar 14.9 por ciento en órdenes y 10.9 por ciento en viajes completados.

La ruta entre ciudades que mayor creció en el periodo mencionado fue la Puebla–Ciudad de México con 48.7 por ciento de incremento en órdenes y un aumento de 76.6 por ciento en ingresos, consolidándose como el principal corredor de movilidad durante el periodo.Le siguió Cuernavaca–Ciudad de México, donde las órdenes crecieron 38.8 por ciento, confirmando la importancia de los trayectos de corta y mediana distancia hacia la capital.

“Estos resultados muestran que el aumento en la movilidad no se concentró únicamente dentro de las ciudades sede, sino que también impulsó los desplazamientos provenientes de municipios y estados cercanos, fortaleciendo corredores regionales que tradicionalmente registran alta demanda en temporadas de mayor actividad”, afirmó la aplicación.

La plataforma también indicó que este comportamiento confirma una tendencia que ha venido fortaleciéndose en los últimos años: los viajes interurbanos por carretera se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para trayectos de corta y mediana distancia, especialmente durante temporadas que generan una mayor concentración de visitantes y actividad económica en determinadas regiones del país.