Alertan por el virus sincicial respiratorio

Después de la influenza y el SARS-CoV-2 -causante de COVID-19-, el sincicial respiratorio (VSR) se ha posicionado como el tercer virus motivo de preocupación en la temporada invernal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las causas más comunes de infección aguda de las vías respiratorias bajas en niños y provoca una elevada morbilidad grave en las personas mayores.

Aunque, en la mayoría de los casos, el VSR sólo causa infecciones leves de las vías respiratorias altas, advierte en una nota informativa, en las vías bajas puede llegar a ser mortal.

Hace dos años, el 15 de noviembre de 2023, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un aviso sobre el incremento de casos de VSR, en particular en el Estado de México y la capital del País.

Al cierre de 2024, la Secretaría de Salud reportó que 47 por ciento de los casos positivos de Otros Virus Respiratorios (OVR) -una categoría que excluye a la influenza y SARS-CoV-2- correspondían a VSR. A pesar de que el virus se propaga en el ambiente todo el año, la incidencia de VSR aumenta significativamente durante la temporada invernal y afecta particularmente a la población de 60 años y más.