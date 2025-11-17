Alertan por el virus sincicial respiratorio

México
/ 17 noviembre 2025
    Alertan por el virus sincicial respiratorio
    A pesar de que el virus se propaga en el ambiente todo el año, la incidencia de VSR aumenta significativamente durante la temporada invernal. FOTO: REFORMA

Es una de las principales responsables de las infecciones respiratorias bajas en la infancia y también genera un alto número de cuadros severos en adultos mayores

Después de la influenza y el SARS-CoV-2 -causante de COVID-19-, el sincicial respiratorio (VSR) se ha posicionado como el tercer virus motivo de preocupación en la temporada invernal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las causas más comunes de infección aguda de las vías respiratorias bajas en niños y provoca una elevada morbilidad grave en las personas mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Comerciantes denuncian extorsión de funcionarios públicos en Coyoacán

Aunque, en la mayoría de los casos, el VSR sólo causa infecciones leves de las vías respiratorias altas, advierte en una nota informativa, en las vías bajas puede llegar a ser mortal.

Hace dos años, el 15 de noviembre de 2023, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un aviso sobre el incremento de casos de VSR, en particular en el Estado de México y la capital del País.

Al cierre de 2024, la Secretaría de Salud reportó que 47 por ciento de los casos positivos de Otros Virus Respiratorios (OVR) -una categoría que excluye a la influenza y SARS-CoV-2- correspondían a VSR. A pesar de que el virus se propaga en el ambiente todo el año, la incidencia de VSR aumenta significativamente durante la temporada invernal y afecta particularmente a la población de 60 años y más.

Temas


Alerta
Enfermedades

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Dos mujeres perdieron la vida tras un accidente ocurrido al sur de Saltillo que también dejó a tres lesionados de gravedad.

Coahuila: Se dispara 32% cifra de hospitalizados por accidentes automovilísticos
Sánchez Valdés calcula que actualmente hay 150 organizaciones criminales operando en México.

Dispara violencia fragmentación de grupos del narco: experto
Asesores inmobiliarios deben establecer políticas internas para la supervisión de operaciones irregulares.

Delegan a inmobiliarias rastreo antilavado en México
Fotografía publicada en X del ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España.

Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG
El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.

Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg
¡Entrevista de lujo! Se consolida Glenn Powell como el nuevo héroe y galán en Hollywood

¡Entrevista de lujo! Se consolida Glenn Powell como el nuevo héroe y galán en Hollywood
El esquinero de los Jets de Nueva York, Kris Boyd, fue identificado como la víctima herida en un tiroteo ocurrido de madrugada en Manhattan.

Jugador de los Jets, Kris Boyd, resulta herido en tiroteo en Nueva York
El partido se definió con un gol de campo final de 35 yardas de Lutz en los últimos minutos.

Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria