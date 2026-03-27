Alertan riesgos regulatorios en reforma de IA y derechos de autor en México

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México
/ 27 marzo 2026
    Alertan riesgos regulatorios en reforma de IA y derechos de autor en México

AIMX señala que el proyecto podría generar efectos adversos en el ecosistema digital, creativo y tecnológico de México

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) advirtió este viernes que la reforma que se impulsa en el Congreso mexicano en materia de inteligencia artificial (IA), uso de imagen y voz podría generar efectos adversos no intencionados en el ecosistema digital, creativo y tecnológico del país.

En una postura pública, la Asociación reconoció que es legítimo y necesario fortalecer la protección de los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes frente a tecnologías emergentes, en especial la inteligencia artificial.

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No obstante, señaló que la redacción actual de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo compromete “la seguridad jurídica de sus actores e introducir incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos”.

La AIMX también subrayó que el desarrollo tecnológico debe darse con respeto a la dignidad, la remuneración justa, el consentimiento informado y la protección efectiva de los derechos laborales y autorales.

La Asociación sostuvo que el modelo de consentimiento previsto en la iniciativa, al exigir autorizaciones específicas, previas y potencialmente reiteradas para distintos usos de imagen y voz, sería difícil de implementar en entornos digitales dinámicos y escalables.

A su juicio, ese diseño impondría cargas operativas relevantes para la producción audiovisual, la publicidad digital y las plataformas tecnológicas, con un esquema que además podría resultar desproporcionado.

También, alertó de que la redacción actual incorpora conceptos susceptibles de interpretaciones amplias o ambiguas, lo que elevaría el riesgo de controversias legales y afectaría la previsibilidad normativa necesaria para la inversión, la innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos digitales.

La Asociación añadió que la falta de una diferenciación clara entre el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo o disponibilidad de esas tecnologías podría desincentivar la innovación nacional y limitar la competitividad digital de México.

Asimismo, consideró que la iniciativa podría tener implicaciones para la libertad de expresión y la creatividad digital si no incluye excepciones claras para la parodia, la sátira, los usos informativos y educativos o el contenido no comercial, al estimar que esos supuestos son indispensables para equilibrar la protección autoral con la libertad creativa.

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En el plano económico, señaló que una regulación con “altos niveles de carga ‘ex ante’ (previa) podría incidir en la competitividad del país y en la atracción de inversiones en industrias creativas y tecnológicas”.

La AIMX agregó que también deben analizarse con mayor detalle los efectos del uso de tecnologías de geolocalización en contextos de inteligencia artificial y explotación de imagen y voz, por los riesgos adicionales en privacidad, protección de datos personales y seguridad digital.

Ante ello, pidió al Poder Legislativo abrir espacios de diálogo técnico para perfeccionar la iniciativa con criterios de proporcionalidad, certeza jurídica y neutralidad tecnológica, y sostuvo que es posible construir un marco que proteja a artistas y ejecutantes sin frenar la innovación, la libertad de expresión ni la competitividad del país.

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