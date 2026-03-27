Elimina guerra en Irán 100 mil mdd de las acciones de lujo

Las principales acciones de lujo han caído un 15% o más desde el inicio de la guerra con Irán, y las ventas en el mercado de Oriente Medio, cada vez más importante, podrían reducirse a la mitad, destacó CNBC. Las acciones de LVMH y Hermès han bajado aproximadamente un 16% y 20%, respectivamente, este mes, mientras que el S&P 500 ha caído menos del 6%. Las acciones de Ferrari también han bajado un 15%, y la compañía anunció la suspensión temporal de las entregas en Oriente Medio.

Bentley, Maserati y otras marcas de automóviles de alta gama también están deteniendo las entregas debido a riesgos de seguridad y problemas logísticos.

“Por el momento, no tenemos ningún impacto en la producción”, declaró el CEO de Bentley, Frank-Steffen Walliser, en la reciente conferencia telefónica con inversionistas de la compañía. “Pero sin duda, la gente en Oriente Medio tiene otras prioridades en este momento que no sean comprar un nuevo Bentley”. Para los inversionistas y las empresas de lujo, la guerra de Irán ha puesto de relieve la creciente importancia de Oriente Medio para la industria global del lujo y la economía de alto poder adquisitivo. Si bien la región representa una proporción relativamente pequeña de las ventas totales de lujo, su crecimiento se ha vuelto crucial para el sector. Según Luca Solca, analista de lujo de Bernstein, la región fue el mercado de lujo de mayor crecimiento en el mundo el año pasado, registrando un crecimiento de entre el 6% y 8%, en comparación con el estancamiento del crecimiento global. Oriente Medio representa actualmente alrededor del 6% de las ventas mundiales de lujo, camino de competir potencialmente con Japón, que acapara cerca del 9% de las ventas mundiales. Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido el principal motor de crecimiento, representando cerca del 80% del aumento en los EAU, que a su vez representa más de la mitad del crecimiento del sector del lujo en toda la región, según un estudio de Morgan Stanley. Los problemas en Oriente Medio llegan en un momento crítico para la industria del lujo. Tras dos años de estancamiento en las ventas, el sector apostaba por una recuperación en 2026. El mercado chino ha mostrado leves mejoras en las ventas después de años de descensos. El consumidor de lujo estadounidense se mantiene fuerte, gracias al aumento de la riqueza derivada de la inteligencia artificial y los mercados bursátiles. Europa, por su parte, se ha mantenido estable, impulsada en parte por el gasto turístico. Una nota de investigación de la analista de lujo de UBS, Zuzanna Pusz, y su equipo señala que el sentimiento de los inversionistas en el sector del lujo es “el más bajista en años”. Si bien los inversionistas habían apostado por un repunte a principios de año, “es probable que la creciente incertidumbre geopolítica afecte negativamente a los beneficios a corto plazo y retrase el tan esperado punto de inflexión en los fundamentos”.

Las fluctuaciones en el precio de las acciones ya han provocado una pérdida de capitalización bursátil de aproximadamente 100 mil millones de dólares para las principales empresas de lujo, con LVMH y Hermès perdiendo cada una más de 40 mil millones. Solca afirmó que si las ventas en Oriente Medio caen a la mitad en marzo, lo que describió como el peor escenario posible, el crecimiento trimestral disminuiría en aproximadamente un punto porcentual para muchas empresas de lujo. Sin embargo, indicó que el descenso podría ser más moderado. Si bien las tiendas y los centros comerciales de la región pueden estar prácticamente vacíos, muchas empresas de lujo siguen realizando ventas contactando directamente con sus clientes más importantes y entregando los productos a domicilio. Solca también señaló que los adinerados que han abandonado Dubai podrían seguir gastando en artículos de lujo en otros países. “La mayoría de las empresas con las que hemos hablado no apuntan a una caída desastrosa en Oriente Medio”, declaró Solca. “En definitiva, si esto se limitara al mes de marzo, no tendría mayor trascendencia”. Otros factores que han contribuido al reciente éxito de Dubai -la ausencia de impuestos sobre la renta, la estabilidad gubernamental y sus playas paradisíacas- se mantienen intactos. La población millonaria de la ciudad se ha duplicado desde 2014, superando los 81 mil, según Henley & Partners. Se estima que 9 mil 800 millonarios se mudaron a Dubai en 2025, aportando 63 mil millones de dólares en riqueza, más que cualquier otro país del mundo, según Henley. La mayoría de los ricos de Dubai provienen del Reino Unido, China, India y otras partes de Europa y Asia. Sin embargo, la reputación de Dubai en materia de seguridad se ha visto afectada. El mercado de lujo de Oriente Medio depende en gran medida de los turistas adinerados, quienes podrían evitar la región mucho después de un posible alto el fuego. Según Morgan Stanley, alrededor del 60% del gasto en artículos de lujo en los Emiratos Árabes Unidos proviene de turistas, de los cuales el 60% son visitantes rusos, saudíes, chinos e indios. Del 40% restante del gasto de los residentes de los EAU, aproximadamente la mitad corresponde a residentes extranjeros, quienes podrían modificar sus planes de residencia a largo plazo en la región. El aumento del precio del petróleo también podría afectar las ventas de artículos de lujo. Los analistas señalan que los consumidores de lujo con alto poder adquisitivo, más sensibles a la inflación y a las desaceleraciones económicas, podrían reducir su gasto ante el alza de los precios de la gasolina y los alimentos. Asimismo, la volatilidad de los mercados bursátiles podría inquietar a los consumidores adinerados. Dado que el gasto de las personas con alto poder adquisitivo depende en gran medida de la bolsa y del llamado efecto riqueza, la caída o incluso el estancamiento de las acciones podría provocar una reducción del gasto.

”El aumento del precio del petróleo podría provocar un ajuste a la baja en los mercados bursátiles mundiales, lo cual sería muy negativo”, afirmó Solca. “La confianza de los consumidores con alto poder adquisitivo en el mercado de valores se vería perjudicada”.

Publicidad

Temas

Economía Empresas

