Acusa EU a un hijo y a un sobrino de ‘Abuelo’ Farías, presunto líder de Cárteles Unidos

CDMX.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra un hijo y un sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, presunto líder de Cárteles Unidos, organización criminal que opera desde Tepalcatepec, Michoacán. Los cargos contra Juan José Farías Mendoza, alias “Juanjo”, e Israel Vega Farías, conocido como “Papo”, fueron presentados el miércoles ante la Corte de Distrito de Columbia.

La Fiscalía federal los acusa por tráfico de metanfetaminas, uso de armas y apoyo material a una organización terrorista extranjera, este último, derivado de la designación de Cárteles Unidos como un “grupo terrorista”, emitida por el Departamento de Estado en febrero de 2025. Se trata de una acusación o indictment genérico, es decir, se limita a indicar que Farías Mendoza y su primo cometieron los delitos mencionados entre febrero de 2021 y febrero de 2025, incluida la provisión de instalaciones, equipos, personal financiamiento y precursores químicos para la operación del cártel, sin entrar en otros detalles.

TURNAN CASO A JUEZ El caso fue turnado al juez Christopher R. Cooper, quien previsiblemente ordenará la detención de los acusados. Apenas en junio pasado, un juez federal dictó vinculación a proceso por múltiples delitos a Alfonso Valencia Valencia, alias “Repollo”, presunto operador de Farías Mendoza, y ordenó mantenerlo recluido en el Centro Penitenciario Número 1, en Charo, Michoacán.

Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Farías Álvarez, de 55 años, quien fue acusado ante la misma Corte desde enero de 2024.

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