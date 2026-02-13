Protesta en Ciudad Judicial de la CDMX termina en conflicto entre manifestantes (video)

México
/ 13 febrero 2026
    Protesta en Ciudad Judicial de la CDMX termina en conflicto entre manifestantes (video)
    Momentos de tensión y enfrentamientos físicos se registraron este viernes durante una protesta laboral de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. ESPECIAL

Aunque la protesta inició de forma pacífica, terminó en un ambiente de confrontación entre los propios manifestantes y la intervención de terceros

Momentos de tensión y enfrentamientos físicos se registraron este viernes durante una protesta laboral de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, luego de la irrupción de un presunto grupo de choque que intentó romper el bloqueo instalado en uno de sus edificios.

El incidente ocurrió en el inmueble ubicado sobre avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde desde la mañana integrantes del Sindicato Único del Poder Judicial de la CDMX mantenían un paro de labores y el cierre de accesos como parte de su protesta.

Durante la movilización, un grupo de personas buscó ingresar al edificio y deshacer el bloqueo, lo que derivó en empujones, golpes y el lanzamiento de botellas con agua, elevando la tensión entre los presentes.

Los trabajadores demandaban respeto a sus derechos laborales, libertad sindical y la repetición de las elecciones internas para renovar la dirigencia del sindicato, al acusar presuntas irregularidades en el proceso.

Tras los hechos, se informó la suspensión de términos y plazos procesales debido al paro y a las condiciones generadas por la confrontación.

Aunque la protesta inició de forma pacífica, terminó en un ambiente de confrontación entre los propios manifestantes y la intervención de terceros, sin que hasta el momento se haya dado a conocer un balance oficial de personas lesionadas.

(Con información de El Universal)

