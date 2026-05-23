Alista Senado análisis de reforma que fortalece financiamiento a partidos locales

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    Alista Senado análisis de reforma que fortalece financiamiento a partidos locales
    Se busca fortalecer la presencia de los partidos locales o estatales mediante reglas de financiamiento público más equitativas y que permitan consolidar su presencia en el país. Cuartoscuro

La iniciativa de reforma fue entregada por los dirigentes de más de 40 fuerzas políticas estatales a la presidenta de la Mesa Directiva

CDMX.- El Senado de la República alista el análisis y discusión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos que busca fortalecer la presencia de los partidos locales o estatales mediante reglas de financiamiento público más equitativas y que permitan consolidar su presencia en el país.

La iniciativa de reforma entregada por los dirigentes de más de 40 fuerzas políticas estatales a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, argumenta que la Ley General de Partidos Políticos, da lugar a un trato inequitativo entre partidos políticos.

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Entre los principales puntos de la reforma se encuentra que la votación obtenida por presidentes municipales sea tomada en cuenta para la obtención o permanencia del registro de los partidos locales.

Asimismo, plantearon eliminar restricciones para que estas fuerzas políticas puedan acceder a la bolsa total del financiamiento público local, tomando en consideración su representación en ayuntamientos y congresos estatales.

CREAN CONFEDERACIÓN DE PARTIDOS

Los dirigentes del PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y otras siglas informaron que para impulsar esta reforma conformaron la Confederación Nacional de Partidos Locales, la cual está integrada por 45 partidos estatales o locales, que son una fuerza electoral importante con casi 4 millones de votos, con presencia en 25 estados, gobiernan más de 250 alcaldías y tienen más de 50 diputados en los congresos estatales.

Alejandro Murat, dio la bienvenida a la nueva federación nacional de partidos locales y tras destacar la importancia de estas fuerzas políticas, el senador morenista aseguró que desde la Cámara Alta se busca ser “el gran facilitador para que estas expresiones locales” jueguen un papel fundamental en la vida democrática del país.

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El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, a nombre de las dirigencias del Sol Azteca en los estados, dijo que la información de la Confederación Nacional de Partidos Políticos Locales en el país, marca precedente importante en estos momentos y de cara al 2027, como una fuerza desde los estados que buscará incidir no solo a nivel municipal y estatal sino federal.

“Daremos a conocer el músculo electoral que tiene esta fuerza y vamos a definir la agenda hacia el 2027. Los partidos locales tenemos futuro y no son manejados por nadie. Somos una agrupación de partidos que suma de 4 millones de votos en el país y queremos piso parejo”, apuntó.

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