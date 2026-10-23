Alistan reformas al Sistema Nacional Anticorrupción: Congreso y especialistas abren mesas de trabajo

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    Alistan reformas al Sistema Nacional Anticorrupción: Congreso y especialistas abren mesas de trabajo

Alfonso Ramírez Cuéllar encabezó el arranque de foros con autoridades judiciales, académicas y la banca para diseñar iniciativas sobre fiscalización, compras públicas y sanciones penales

Con la meta de estructurar un paquete de iniciativas para el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados puso en marcha mesas de trabajo interinstitucionales enfocadas en reformar el marco jurídico contra la impunidad, homologar los sistemas locales y federales de fiscalización y redefinir las sanciones aplicables a delitos por hechos de corrupción.

Los trabajos, encabezados por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integran a mandos de fiscalías especializadas, autoridades administrativas, organismos de Naciones Unidas, centros académicos y cúpulas empresariales para revisar la eficacia operativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

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Revisión integral del Sistema Nacional Anticorrupción

El planteamiento central de las jornadas busca corregir la dispersión operativa de las instancias encargadas de prevenir, auditar y castigar irregularidades en el servicio público, planteando una coordinación directa entre los tres órdenes de gobierno.

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“Queríamos aprovechar esta discusión y este debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción también como una oportunidad para homologar los distintos sistemas que tiene el país”, expuso Ramírez Cuéllar durante la sesión inaugural, donde subrayó la necesidad de elevar las capacidades de evaluación institucional y la intervención ciudadana.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que la contención de este fenómeno requiere rigor metodológico: “Lo primero para atender un problema es entenderlo y conocerlo a fondo”, apuntó al proponer la integración de modelos analíticos y capacidades tecnológicas al diseño de políticas públicas.

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Ejes prioritarios de la agenda legislativa

La mesa técnica congregó a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), María de la Luz Mijangos Borja, y al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez, quienes analizaron junto a los legisladores los puntos críticos de la legislación vigente:

1. Ley del Sistema Nacional de Fiscalización: Diseño de un marco regulatorio que estandarice auditorías y cruce de datos financieros en tiempo real.

2. Delimitación de competencias y sanciones: Establecer criterios normativos claros que separen con precisión las faltas administrativas no graves de los delitos penales por corrupción.

3. Facultades ministeriales y Código Penal: Ajuste a las atribuciones de la fiscalía especializada y tipificación de conductas delictivas complejas.

4. Tecnología aplicada a la rendición de cuentas: Empleo de herramientas digitales para agilizar expedientes y transparentar el gasto gubernamental.

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En el diálogo intervinieron delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Panamericana, la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Banorte.

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Segunda fase: contrataciones públicas y extinción de dominio

El calendario legislativo fijó la continuidad de estos foros para el próximo 29 de octubre, sesión en la que se incorporarán temas vinculados con el régimen de adquisiciones gubernamentales, compras consolidadas, juicio político y la aplicación de la extinción de dominio sobre bienes de procedencia ilícita.

“El combate a la corrupción exige coordinación, instituciones sólidas y voluntad política. Vamos a trabajar para cerrar espacios a la impunidad y construir un país con mayor justicia y transparencia”, puntualizó Ramírez Cuéllar.

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