Seguridad, agua y movilidad: proponen unir gobiernos para transformar las ciudades de México
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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar anunció el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades.
La coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal, junto con el Poder Legislativo y la sociedad civil, es la propuesta del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para atender los principales problemas de las ciudades mexicanas.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció la realización del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que buscará reunir a representantes de distintas entidades para establecer acuerdos y plantear soluciones a desafíos como la inseguridad, la falta de agua potable y las deficiencias en los servicios públicos.
La iniciativa también contempla temas relacionados con la movilidad, la gentrificación, el crecimiento urbano y la inversión en infraestructura.
ENCUENTRO NACIONAL BUSCA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Ramírez Cuéllar explicó que uno de los objetivos centrales del encuentro será fortalecer la colaboración entre instituciones para mejorar las condiciones de vida de las familias.
Entre las prioridades mencionó el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores y sectores productivos.
El legislador también planteó reforzar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación entre autoridades y combatir la corrupción.
En este contexto, destacó la importancia de fortalecer acciones como la Operación Enjambre, con el propósito de investigar y sancionar a quienes estén involucrados en actividades ilícitas, independientemente de su partido político o cargo público.
JALISCO EXPONE CRISIS DE AGUA EN GUADALAJARA
Durante las actividades previas al encuentro, representantes de Jalisco expusieron los problemas de desabasto y mala calidad del agua que afectan a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Miguel de la Rosa, representante legislativo de la entidad, señaló la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas.
También expresó preocupación por proyectos que contemplan concesionar a particulares la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura relacionada con el suministro de agua durante periodos de hasta 25 años.
Por su parte, Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, informó que su administración ha presentado 15 denuncias por descargas ilegales.
Además, explicó que el gobierno municipal mantiene el suministro de agua potable mediante pipas y pozos municipales para atender las necesidades de la población.
GENTRIFICACIÓN Y MOVILIDAD, ENTRE LOS TEMAS PRIORITARIOS
La agenda del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades también incluye el análisis de la gentrificación, el desarrollo urbano, la movilidad y las inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos.
Estos asuntos forman parte de los desafíos que enfrentan las zonas metropolitanas, donde el crecimiento de la población exige mayor infraestructura y una mejor planeación de los recursos.
La propuesta busca generar acuerdos entre autoridades y representantes de distintos sectores para atender las necesidades de cada municipio y evitar que los problemas urbanos se aborden de manera aislada.
PROPONEN COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
Ramírez Cuéllar sostuvo que mejorar las ciudades requiere la participación conjunta de los gobiernos municipales, estatales y federal, además del Poder Legislativo y la sociedad civil.
El legislador señaló que la seguridad, el acceso al agua y la calidad de los servicios públicos deben formar parte de las prioridades de las autoridades.
El encuentro plantea abrir un espacio para discutir soluciones compartidas ante estos desafíos. La puesta en marcha de medidas concretas dependerá de los acuerdos que se alcancen y de las acciones que posteriormente implementen las instituciones involucradas.