Seguridad, agua y movilidad: proponen unir gobiernos para transformar las ciudades de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Seguridad, agua y movilidad: proponen unir gobiernos para transformar las ciudades de México
    El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar anunció el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, un espacio para impulsar acuerdos sobre seguridad, servicios públicos, infraestructura y desarrollo urbano. FOTO: CUARTOSCURO

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar anunció el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades.

La coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal, junto con el Poder Legislativo y la sociedad civil, es la propuesta del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para atender los principales problemas de las ciudades mexicanas.

Alcalde de Ramos Arizpe refrenda coordinación con Ejército y gobiernos para fortalecer seguridad

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció la realización del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que buscará reunir a representantes de distintas entidades para establecer acuerdos y plantear soluciones a desafíos como la inseguridad, la falta de agua potable y las deficiencias en los servicios públicos.

La iniciativa también contempla temas relacionados con la movilidad, la gentrificación, el crecimiento urbano y la inversión en infraestructura.

ENCUENTRO NACIONAL BUSCA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ramírez Cuéllar explicó que uno de los objetivos centrales del encuentro será fortalecer la colaboración entre instituciones para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Entre las prioridades mencionó el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores y sectores productivos.

El legislador también planteó reforzar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación entre autoridades y combatir la corrupción.

En este contexto, destacó la importancia de fortalecer acciones como la Operación Enjambre, con el propósito de investigar y sancionar a quienes estén involucrados en actividades ilícitas, independientemente de su partido político o cargo público.

JALISCO EXPONE CRISIS DE AGUA EN GUADALAJARA

Durante las actividades previas al encuentro, representantes de Jalisco expusieron los problemas de desabasto y mala calidad del agua que afectan a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Miguel de la Rosa, representante legislativo de la entidad, señaló la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas.

$!El legislador también planteó reforzar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador también planteó reforzar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: CUARTOSCURO

También expresó preocupación por proyectos que contemplan concesionar a particulares la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura relacionada con el suministro de agua durante periodos de hasta 25 años.

Por su parte, Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, informó que su administración ha presentado 15 denuncias por descargas ilegales.

Además, explicó que el gobierno municipal mantiene el suministro de agua potable mediante pipas y pozos municipales para atender las necesidades de la población.

GENTRIFICACIÓN Y MOVILIDAD, ENTRE LOS TEMAS PRIORITARIOS

La agenda del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades también incluye el análisis de la gentrificación, el desarrollo urbano, la movilidad y las inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos.

Estos asuntos forman parte de los desafíos que enfrentan las zonas metropolitanas, donde el crecimiento de la población exige mayor infraestructura y una mejor planeación de los recursos.

La propuesta busca generar acuerdos entre autoridades y representantes de distintos sectores para atender las necesidades de cada municipio y evitar que los problemas urbanos se aborden de manera aislada.

Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas, asegura Higinio Martínez

PROPONEN COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

Ramírez Cuéllar sostuvo que mejorar las ciudades requiere la participación conjunta de los gobiernos municipales, estatales y federal, además del Poder Legislativo y la sociedad civil.

El legislador señaló que la seguridad, el acceso al agua y la calidad de los servicios públicos deben formar parte de las prioridades de las autoridades.

El encuentro plantea abrir un espacio para discutir soluciones compartidas ante estos desafíos. La puesta en marcha de medidas concretas dependerá de los acuerdos que se alcancen y de las acciones que posteriormente implementen las instituciones involucradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Gobierno

Localizaciones


México

Organizaciones


Cámara de Diputados

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
José Madero, uno de los más aclamados del Festival Saltillera, presentó en vivo los temas de su nuevo álbum.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

El sistema de salud está enfermo
La atención psicológica ayuda a reconocer emociones y desarrollar herramientas para afrontar el estrés.

¿Cómo cuidar tu salud mental? Four Leaves comparte las claves
El entrenamiento funcional fortalece habilidades que facilitan las actividades cotidianas.

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida
¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas