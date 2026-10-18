Seguridad, agua y movilidad: proponen unir gobiernos para transformar las ciudades de México

La coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal, junto con el Poder Legislativo y la sociedad civil, es la propuesta del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para atender los principales problemas de las ciudades mexicanas.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció la realización del Encuentro Nacional Construyendo Ciudades, que buscará reunir a representantes de distintas entidades para establecer acuerdos y plantear soluciones a desafíos como la inseguridad, la falta de agua potable y las deficiencias en los servicios públicos.

La iniciativa también contempla temas relacionados con la movilidad, la gentrificación, el crecimiento urbano y la inversión en infraestructura.

ENCUENTRO NACIONAL BUSCA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ramírez Cuéllar explicó que uno de los objetivos centrales del encuentro será fortalecer la colaboración entre instituciones para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Entre las prioridades mencionó el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores y sectores productivos.

El legislador también planteó reforzar la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación entre autoridades y combatir la corrupción.

En este contexto, destacó la importancia de fortalecer acciones como la Operación Enjambre, con el propósito de investigar y sancionar a quienes estén involucrados en actividades ilícitas, independientemente de su partido político o cargo público.

JALISCO EXPONE CRISIS DE AGUA EN GUADALAJARA

Durante las actividades previas al encuentro, representantes de Jalisco expusieron los problemas de desabasto y mala calidad del agua que afectan a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Miguel de la Rosa, representante legislativo de la entidad, señaló la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas.