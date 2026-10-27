Localizan con vida al activista Samuel Cardona Garza, reportado como desaparecido en Monterrey

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    Localizan con vida al activista Samuel Cardona Garza, reportado como desaparecido en Monterrey
    El activista medioambiental e integrante del colectivo Un Río en el Río, Samuel Cardona Garza fue localizado con vida. REDES SOCIALES

El integrante del colectivo ‘Un Río en el Río’ fue visto por última vez el pasado 13 de octubre

El activista medioambiental e integrante del colectivo Un Río en el Río, Samuel Cardona Garza fue localizado con vida este 27 de octubre, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado 13 de octubre en Monterrey.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la FGJNL, a través de los Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Comisión Local de Búsqueda y Fuerza Civil por conducto de BUPE, se localizó al hombre de 34 años.

La dependencia afirma que fue encontrado con vida y sin aparentes huellas de violencia, no obstante será sometido a una valoración médica para verificar su estado de salud y a una entrevista para la integración de la carpeta de investigación respecto a los hechos.

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‘UN RÍO EN EL RÍO’ CELEBRA LOCALIZACIÓN CON VIDA

A través de redes sociales, el colectivo confirmó la noticia y expresó alivio tras conocer que su compañero fue encontrado con buen estado de salud: “Con mucha alegría y alivio compartimos que nuestro compañero Samuel Cardona Garza ha sido localizado con vida”.

“¡ENCONTRAMOS A SAM!”, publicó la organización dedicada a evitar que el Río Santa Catarina, que atraviesa gran parte del área metropolitana de Monterrey, sea afectado por obras públicas y se realice el retiro de vegetación y naturaleza que vive en el ecosistema.

Agradecieron a las personas, colectivos, organizaciones, medios de comunicación y autoridades que se sumaron a la búsqueda del activista compartieron su ficha de búsqueda y les acompañaron durante los días en que se desconocía de su paradero.

También reafirmaron el poder de la organización ciudadana, así como la solidaridad colectiva.

”Gracias a la movilización de tantas personas, logramos hacer visible y dar fuerza a la búsqueda de nuestro querido Sam”, afirmó el colectivo en sus redes sociales.

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DESAPARICIÓN DE SAMUEL CARDONA GARZA

‘Sam’, como se le conoce, fue visto por última ocasión en la colonia Vista Hermosa en Monterrey el pasado 13 de octubre de 2026; sin embargo, el reporte formal fue presentado el 25 de octubre, doce días después de la fecha en la que se perdió contacto con él.

El hombre tiene 34 años, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello negro, largo y ondulado, es de tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz chata, boca medina, mide 1.80 metros de estatura, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con una tortuga de colores y en el antebrazo derecho una Nochebuena y un timón.

Al momento de su desaparición, vestía una playera negra, pantalón caqui y tenis.

Cabe destacar que hasta el momento, ni la FGJNL ni el colectivo precisaron el lugar exacto, ni las circunstancias en las que fue encontrado.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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