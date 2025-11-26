Amenaza el CJNG a región limonera pese al ‘Plan Michoacán’

    Amenaza el CJNG a región limonera pese al ‘Plan Michoacán’
    La advertencia se extendió a comunidades aledañas como Galeras y Piedras Blancas. FOTO: REFORMA

Los mensajes, dirigidos a la población del “18 de marzo”, en la región de Tierra Caliente, amenazan a los habitantes de la zona citrícola

En medio de los operativos por el “Plan Michoacán”, que intentan pacificar a la entidad, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocaron ayer mantas con amenazas a sus rivales, entre ellos a Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, y a los pobladores.

Los mensajes, dirigidos a la población del “18 de marzo”, en la región de Tierra Caliente, amenazan a los habitantes de la zona citrícola a que deben “cortar línea” o comunicación con “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, y a que se les unan, bajo amenaza de hacer “una limpia”.

La advertencia se extendió a comunidades aledañas como Galeras y Piedras Blancas; sin embargo, el grupo criminal aseguró que las familias serían respetadas siempre y cuando no colaboren con el cártel rival.

Michoacán es el principal productor nacional de limón y municipios como Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec son líderes en la región de Tierra Caliente, lo que los convierte en un objetivo primordial para la extorsión y el control criminal.Ayer, vecinos de Tepalcatepec, ubicado en la zona fronteriza con Jalisco, reportaron el hallazgo de las mantas de más de tres metros de largo.

”Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación. A toda la población del 18 de marzo ya estamos aquí, venimos por el Abuelo y su gente”, se leía en las mantas que fueron colocadas por sujetos armados, con el rostro cubierto y que vestían ropa tipo militar, según imágenes difundidas en redes sociales.

Aunque la presión sobre “El Abuelo” no sólo viene de grupos rivales, apenas en agosto, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Autoridades de EU acusan a Farías Álvarez de extorsionar a productores de aguacate y limón, de terrorismo y de fabricación de drogas (metanfetamina, cocaína y fentanilo) para su distribución en aquel país.

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía de Michoacán, “El Abuelo” y sus aliados mantienen un sistema de cobro de piso que afecta a sectores como el limón, la ganadería y la agroindustria.

Tras el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, a principios de mes, y ante los hechos violentos registrados en Michoacán, el Gobierno federal lanzó el 5 de noviembre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Seis días después, el 10 de noviembre, se anunció que las Fuerzas Armadas implementarán una operación para sellar Michoacán e impedir el desplazamiento de grupos delictivos dentro y fuera del estado, como parte del “Plan Michoacán”, que contempla el envío de 10 mil 506 elementos.

