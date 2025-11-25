Detienen a 118 personas y aseguran armamento en Michoacán

MORELIA, MICH.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional informaron la detención de 118 personas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la Operación Paricutín, implementados desde el 10 de noviembre. Las autoridades señalaron que las acciones buscan reforzar la seguridad en la entidad tras el repunte de violencia registrado en semanas recientes.

De acuerdo con el reporte oficial, del 10 al 23 de noviembre se aseguraron 56 armas de fuego, 6 mil 673 cartuchos, 363 cargadores, así como 92 vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas. También fueron confiscados 62 artefactos explosivos y 52 kilogramos de material explosivo, además de diversa herramienta utilizada para su fabricación.

En materia de narcóticos, los elementos federales decomisaron 16 mil 945 kilogramos de mariGuana y 425.61 kilogramos de metanfetamina, así como 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilogramos de sustancias químicas empleadas como precursores para drogas sintéticas.

La Sedena detalló que entre el 21 y el 23 de noviembre se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en municipios como Los Reyes de Salgado, Uruapan, Cuitzeo, Tarímbaro, La Piedad, Parácuaro y Aguililla, zonas identificadas con alta incidencia delictiva. En este periodo fueron detenidas 19 personas y aseguradas cinco armas de fuego, siete tomas clandestinas y 12 vehículos.

Las autoridades destacaron que la estrategia contempla presencia permanente, vigilancia de rutas carreteras, patrullajes en áreas rurales y urbanas, así como coordinación con fiscalías locales para judicializar los casos. La meta es contener actividades criminales, desarticular células delictivas y recuperar zonas afectadas por disputas territoriales.

La dependencia federal subrayó que estos resultados representan avances significativos en el combate a la delincuencia organizada, aunque reconoció que continuarán los operativos para consolidar la seguridad en la región.

El gobierno federal reiteró que las detenciones y aseguramientos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán la situación jurídica de los implicados. Con información de El Universal