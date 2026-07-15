Amenaza ‘El Niño’ abasto de café; alertan por inflación agroalimentaria
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Se eleva el café 20% por afectaciones climáticas en Sudamérica; advierten presiones inflacionarias en el sector agroalimentario
Ante la incertidumbre que genera el impacto del fenómeno de “El Niño” en 2026 y 2027 sobre la producción agroalimentaria, el precio del café amenaza con “amargar” el bolsillo de los consumidores.
De acuerdo con datos de la Bolsa de Chicago, al cierre de la primera semana de julio los futuros del café operaron en 3.43 dólares por título, un 20 por ciento más respecto al 15 de mayo, cuando inició la temporada de huracanes en el Atlántico.
Para la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), el clima se ha vuelto el factor determinante en la referencia de precios, especialmente a partir de junio.
Tras fuertes precipitaciones provocadas por un “Súper El Niño” a finales de 2026, los precios dejaron de caer el 9 de junio, añadió. En las principales regiones productoras de café de Brasil se ralentizó la cosecha, se afectó la calidad del grano y hubo pérdidas localizadas.
Carlos Santana Jr., director comercial de Ecom Group, publicó en un análisis que las perspectivas sobre los precios del café de Brasil se han ajustado por la incertidumbre que abarca desde temas climáticos hasta desafíos comerciales a nivel global.
“El mercado del café hoy en día ya no está impulsado por un único factor dominante, sino por un flujo constante de interrupciones que interactúan simultáneamente.” , sostenimiento.
Asimismo, la UBS indicó en un informe sobre los impactos de “El Niño” que la producción de alimentos ha acelerado la inflación de los productos, lo que a su vez impacta directamente las decisiones de los bancos centrales y los presupuestos de los gobiernos.