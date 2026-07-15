Amenaza ‘El Niño’ abasto de café; alertan por inflación agroalimentaria

Ante la incertidumbre que genera el impacto del fenómeno de “El Niño” en 2026 y 2027 sobre la producción agroalimentaria, el precio del café amenaza con “amargar” el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Chicago, al cierre de la primera semana de julio los futuros del café operaron en 3.43 dólares por título, un 20 por ciento más respecto al 15 de mayo, cuando inició la temporada de huracanes en el Atlántico.

Para la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), el clima se ha vuelto el factor determinante en la referencia de precios, especialmente a partir de junio.