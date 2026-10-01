Andy López Beltrán reaparece en Instagram tras reportaje de The New York Times para apoyar libro de AMLO

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en Instagram más de 24 horas después de la publicación de un reportaje de The New York Times sobre señalamientos que son revisados por dos agencias de Estados Unidos y que lo relacionan presuntamente con el crimen organizado y el llamado huachicol fiscal. López Beltrán no hizo referencia al reportaje en su publicación. En cambio, utilizó su cuenta para promocionar el nuevo libro de su padre, titulado “Pueblo”, mediante un video en el que aparece el exmandatario. La publicación acumuló cerca de 4 mil “me gusta”. “Les comparto este video donde nuestro dirigente @lopezobrador habla sobre su nuevo libro: Pueblo”, escribió el político, quien agregó que la obra “cierra la reflexión iniciada con Grandeza” y da sustento al llamado Humanismo Mexicano.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN PROMOCIONA LIBRO DE SU PADRE, AMLO Además de la publicación principal, López Beltrán compartió en sus historias de Instagram distintos fragmentos del mismo video. En una de ellas, acompañada por una imagen de López Obrador sentado en una mecedora en la quinta “La Chingada”, destacó una declaración de su padre sobre los cambios registrados en el país. En otra historia retomó una frase relacionada con la defensa de la soberanía nacional. También difundió fragmentos en los que López Obrador habla sobre el principio de la Cuarta Transformación de “primero los pobres”. La reaparición ocurrió después de que el diario estadounidense publicara un reporte en el que señaló que dos agencias de Estados Unidos revisan acusaciones sobre posibles vínculos de López Beltrán con estructuras de crimen organizado y con el contrabando de combustible.











¿QUÉ SEÑALA EL REPORTAJE DE THE NEW YORK TIMES SOBRE ANDY LÓPEZ BELTRÁN? El reportaje, firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, señala que las agencias estadounidenses analizan los señalamientos, pero precisa que no existe hasta ahora una investigación formal ni cargos penales contra López Beltrán en Estados Unidos. La información fue atribuida a cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias. De acuerdo con la publicación, López Beltrán habría buscado establecer contacto durante este año con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios. Tres personas citadas por el diario señalaron que esos acercamientos no derivaron en conversaciones formales. El reporte se publicó semanas después de que López Beltrán informara que Estados Unidos había revocado su visa. LÓPEZ BELTRÁN CUESTIONÓ LA REVOCACIÓN DE SU VISA El pasado 13 de agosto, López Beltrán difundió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que pidió investigar la decisión de revocar su visa. En aquella ocasión afirmó que la medida, que atribuyó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, carecía de fundamentos y pruebas de mala conducta en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció entonces sobre el caso y cuestionó la decisión de las autoridades estadounidenses. SHEINBAUM CUESTIONA REPORTAJE SOBRE ANDY LÓPEZ BELTRÁN Durante la conferencia matutina del 30 de septiembre, Sheinbaum se refirió al reportaje de The New York Times y señaló que no existía una investigación formal confirmada contra López Beltrán. “No está confirmado, no hay investigación formal, pero a mí me dijeron que tal vez, a lo mejor, agencias de Estados Unidos están investigando, esa es la nota del New York Times”, declaró.

La presidenta también cuestionó la credibilidad de una de las periodistas que participaron en el reportaje y la relacionó con una publicación anterior sobre presunta producción de fentanilo en Culiacán. Hasta ahora, el reporte publicado por The New York Times mantiene como elemento central que las agencias estadounidenses revisan los señalamientos; sin embargo, se desconoce que exista una acusación formal en su contra.