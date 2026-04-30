Ante acusación de EU, respaldan alcaldes de Sinaloa a Rubén Rocha

En un posicionamiento conjunto, 18 de 20 ediles que hay en la entidad destacaron la figura del morenista al afirmar que reconocen en él “a un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno”.

Alcaldes de Sinaloa expresaron su respaldo institucional al Gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y pidieron apego al Estado de derecho.

Además, subrayaron que no debe haber imputaciones por encima de la ley ni sin sustento.

“Sostenemos con claridad, que ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano”, indicaron.

Asimismo, mencionaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha advertido que la solicitud estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.

Los presidentes municipales reiteraron su confianza en las instituciones nacionales para actuar con “plena responsabilidad, objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional”.

Advirtieron sobre el riesgo de construir narrativas sin evidencia: “no puede ni debe construirse una narrativa de culpabilidad sin sustento probatorio, ni permitirse que señalamientos sin evidencia firme vulneren la institucionalidad, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho”.

Los alcaldes que firmaron el desplegado son de los municipios de Ahome, Elota, Mazatlán, Angostura, Escuinapa, Mocorito, Badiraguato, Eldorado, Rosario, Concordia, El Fuerte, Salvador Alvarado, Cosalá, Guasave, San Ignacio, Culiacán, Juan José Ríos y Sinaloa.