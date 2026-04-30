Ante acusación de EU, respaldan alcaldes de Sinaloa a Rubén Rocha

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 abril 2026
    Ante acusación de EU, respaldan alcaldes de Sinaloa a Rubén Rocha
    Los alcaldes señalaron que la FGR ya aseguró que la acusación no es acompañada de pruebas suficientes. CUARTOSCURO

18 de 20 ediles emitieron un posicionamiento conjunto en el que señalan que el gobernador de Sinaloa es un hombre de instituciones

Alcaldes de Sinaloa expresaron su respaldo institucional al Gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y pidieron apego al Estado de derecho.

En un posicionamiento conjunto, 18 de 20 ediles que hay en la entidad destacaron la figura del morenista al afirmar que reconocen en él “a un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-raul-rocha-es-solo-el-principio-camara-de-representantes-de-eu-NJ20388432

Además, subrayaron que no debe haber imputaciones por encima de la ley ni sin sustento.

“Sostenemos con claridad, que ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano”, indicaron.

Asimismo, mencionaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha advertido que la solicitud estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.

Los presidentes municipales reiteraron su confianza en las instituciones nacionales para actuar con “plena responsabilidad, objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional”.

Advirtieron sobre el riesgo de construir narrativas sin evidencia: “no puede ni debe construirse una narrativa de culpabilidad sin sustento probatorio, ni permitirse que señalamientos sin evidencia firme vulneren la institucionalidad, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho”.

Los alcaldes que firmaron el desplegado son de los municipios de Ahome, Elota, Mazatlán, Angostura, Escuinapa, Mocorito, Badiraguato, Eldorado, Rosario, Concordia, El Fuerte, Salvador Alvarado, Cosalá, Guasave, San Ignacio, Culiacán, Juan José Ríos y Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El camino morenista

El camino morenista
true

La cacocracia de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó la conferencia matutina del 30 de abril a las infancias, con un mensaje sobre derechos, sueños y bienestar, en un ambiente que combinó reflexión y momentos lúdicos.

Día del Niño en la Mañanera... Música, risas, sueños y un ‘Six Seven’
El influencer Maza Clan reaccionó a un mensaje atribuido a “El 40” durante La Mansión VIP, generando tensión entre participantes y viralización en redes.

Presunto mensaje de “El 40” a Maza Clan en La Mansión VIP desata polémica y tensión en vivo
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
Frases e imágenes por el Día del Niño 2026 destacan en redes con mensajes inclusivos que reconocen la diversidad de niñas, niños y personas no binarias.

Día del Niño en México: Frases e imágenes con mensajes para compartir en WhatsApp, Facebook e Instagram

Apuesta. La artista combina música, cine y televisión en uno de los momentos más activos de su carrera.

¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ‘Petal’ el 31 de julio
Niñas y niños de la Academia Anacondas celebran sus logros tras una destacada participación en Monterrey.

Seis cinturones y un mensaje: la niñez también compite