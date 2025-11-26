Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León
El Consulado indicó que el área identificada con mayor inseguridad a manos de grupos armados, es la carretera 85D en el estado de Nuevo León
El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León, donde grupos armados han detenido y asaltado vehículos, incluso durante el transcurso de la mañana.
Las autoridades locales señalan que estos delincuentes estarían enfocándose en autos con placas de otros estados o extranjeras, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al circular por esta vía.
De acuerdo con el comunicado, “Las víctimas describieron que fueron obligadas a detenerse por un vehículo con luces intermitentes, simulando una detención oficial, hasta que los agresores bajaron para cometer el asalto. Ante este panorama, se recuerda que los empleados del gobierno estadounidense en México solo pueden viajar entre ciudades durante el día.”
CONSULADO DE EU LLAMA A TOMAR PRECAUCIONES
La entidad diplomática exhortó a sus ciudadanos a considerar una serie de recomendaciones, en caso de circular por la zona:
* Mantente alerta, no hagas paradas innecesarias.
* Planifique su viaje durante el día, pero permanezca alerta en todo momento.
* Limite los viajes innecesarios a lo largo de esta ruta y evite viajar con grandes cantidades de efectivo u objetos de valor como joyas.
* Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.
* Mantenga a sus seres queridos informados sobre sus planes de viaje y su progreso mientras viaja.
* Viaja con un teléfono celular cargado y funcional capaz de realizar llamadas en México.
* Utilice carreteras de peaje (“cuota”) en lugar de las carreteras gratuitas (“libres”), menos seguras, siempre que sea posible.
*Los viajeros que se encuentren con la policía o con controles de seguridad deben seguir las instrucciones. Huir o ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o incluso la muerte.
* Llame al 911 para recibir asistencia de emergencia.
El Consulado de Estados Unidos espera que, con estos puntos de referencia, los ciudadanos garanticen su seguridad.