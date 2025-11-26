Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León

El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León, donde grupos armados han detenido y asaltado vehículos, incluso durante el transcurso de la mañana.

Las autoridades locales señalan que estos delincuentes estarían enfocándose en autos con placas de otros estados o extranjeras, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al circular por esta vía.

De acuerdo con el comunicado, “Las víctimas describieron que fueron obligadas a detenerse por un vehículo con luces intermitentes, simulando una detención oficial, hasta que los agresores bajaron para cometer el asalto. Ante este panorama, se recuerda que los empleados del gobierno estadounidense en México solo pueden viajar entre ciudades durante el día.”