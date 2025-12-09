Aseguran que los homicidios dolosos sostienen tendencia a la baja en últimos 14 meses

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se presentó el balance nacional de seguridad con corte al 30 de noviembre; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el país mantiene una tendencia descendente en los homicidios dolosos que se ha prolongado durante más de un año.

De acuerdo con la funcionaria, la reducción registrada en los últimos meses equivale a una caída del 37 por ciento en el promedio diario, lo que representa 32 asesinatos menos al día en comparación con septiembre de 2024.

Figueroa señaló que la disminución no es un comportamiento aislado, sino parte de un proceso de continuidad. Cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país reportaba un promedio de 86.9 homicidios diarios. Para noviembre de 2025, esa cifra se ubicó en 54.7 casos, lo que convierte a ese mes en el de menor incidencia dentro de los últimos diez años, tomando como referencia periodos comparables. Frente a 2018, la caída acumulada en el homicidio doloso diario alcanza el 35 por ciento.

El informe también muestra que la distribución territorial de los homicidios permanece altamente concentrada. En los 14 meses que lleva el actual gobierno federal, siete entidades han aportado poco más de la mitad de los asesinatos cometidos en el país. Guanajuato encabeza la lista con el 11 por ciento; le siguen Chihuahua (7.6 por ciento), Baja California (7.3), Sinaloa (7.1), Estado de México (6.5), Guerrero (5.7) y Michoacán (5.5).

Esta concentración se repite al analizar exclusivamente noviembre de 2025, aunque con ligeras modificaciones en el orden. Durante ese mes, siete estados reunieron el 49 por ciento de todos los homicidios: Guanajuato (9.7 por ciento), Chihuahua (8), Baja California (7.4), Sinaloa (6.6), Morelos (5.6), Estado de México (5.8) y Sonora (5.4).

Las comparativas entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 muestran descensos significativos en la mayoría del país. En total, 26 entidades federativas registraron bajas en su promedio de homicidio diario. Las caídas más pronunciadas se observaron en Zacatecas, con una reducción del 70 por ciento; Chiapas, con 58 por ciento; y Quintana Roo, con 56.7 por ciento.

La funcionaria presentó también un balance de las entidades con mayores variaciones desde el inicio de la administración. Guanajuato pasó de reportar 12.7 homicidios diarios a 5.3; Baja California, de 7.13 a 4; el Estado de México, de 6.63 a 3.20; Tabasco, de 3.53 a 1.4; y Sinaloa, de 6.9 a 3.63.

La reducción no se limita al homicidio. Con base en el análisis acumulado desde 2018, el SESNSP reportó que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó alrededor del 47 por ciento. En este conjunto destacan reducciones en feminicidio (−23.4 por ciento), lesiones dolosas por disparo de arma de fuego (−22.6), secuestro (−58.4), robo con violencia (casi −49) y robo a transportistas (−49).