Ante denuncias de extorsión, aprueban en NL uso de cámaras corporales para policías

Monterrey, Nuevo León.- Ante las denuncias de extorsión y para transparentar la labor de los policías, el Congreso de Nuevo León aprobó el uso de cámaras corporales digitales o de solapa.

La propuesta realizada por el diputado panista, Miguel Lechuga, contempla una serie de reformas a diferentes artículos de la Ley de Seguridad Pública del estado.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y la reforma se deriva de las constantes quejas de ciudadanos y transportistas de presuntos actos de corrupción y extorsión, sobre todo en el ayuntamiento de Santa Catarina.

CONSIDERA MIGUEL LECHUGA QUE MEDIDA APROBADA REPRESENTA UN AVANCE PARA PROTEGER A LA CIUDADANÍA

Lechuga consideró que la medida representa un avance para proteger a la ciudadanía.

“Es dar un paso más para proteger a todas y todos los ciudadanos de Santa Catarina y de todo Nuevo León que están hartos de los moches, de la corrupción”, señaló.

Las cámaras de solapa tienen por objetivo garantizar el desempeño policial de una forma transparente y objetiva.

CÁMARAS CORPORALES O DE SOLAPA REDUCIRÁN ACTOS DE CORRUPCIÓN, EXTORSIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD

El uso de este tipo de cámaras permite la disuasión de malas prácticas policiales, la reducción de actos de corrupción, extorsiones y abusos de autoridad.

Además, permite la generación de una evidencia objetiva que pueda constituirse como una prueba judicial.

“Los policías tendrán que transparentar sus operativos: todo quedará grabado y a los corruptos se les va a caer el negocio”, afirmó el legislador local.