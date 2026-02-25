Ante denuncias de extorsión, aprueban en NL uso de cámaras corporales para policías
Diputados avalaron por unanimidad el uso de cámaras de solapa en policías de Nuevo León para combatir corrupción y abusos
Monterrey, Nuevo León.- Ante las denuncias de extorsión y para transparentar la labor de los policías, el Congreso de Nuevo León aprobó el uso de cámaras corporales digitales o de solapa.
La propuesta realizada por el diputado panista, Miguel Lechuga, contempla una serie de reformas a diferentes artículos de la Ley de Seguridad Pública del estado.
El dictamen fue aprobado por unanimidad y la reforma se deriva de las constantes quejas de ciudadanos y transportistas de presuntos actos de corrupción y extorsión, sobre todo en el ayuntamiento de Santa Catarina.
CONSIDERA MIGUEL LECHUGA QUE MEDIDA APROBADA REPRESENTA UN AVANCE PARA PROTEGER A LA CIUDADANÍA
Lechuga consideró que la medida representa un avance para proteger a la ciudadanía.
“Es dar un paso más para proteger a todas y todos los ciudadanos de Santa Catarina y de todo Nuevo León que están hartos de los moches, de la corrupción”, señaló.
Las cámaras de solapa tienen por objetivo garantizar el desempeño policial de una forma transparente y objetiva.
CÁMARAS CORPORALES O DE SOLAPA REDUCIRÁN ACTOS DE CORRUPCIÓN, EXTORSIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD
El uso de este tipo de cámaras permite la disuasión de malas prácticas policiales, la reducción de actos de corrupción, extorsiones y abusos de autoridad.
Además, permite la generación de una evidencia objetiva que pueda constituirse como una prueba judicial.
“Los policías tendrán que transparentar sus operativos: todo quedará grabado y a los corruptos se les va a caer el negocio”, afirmó el legislador local.