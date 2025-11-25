Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

    Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes. FOTO: REFORMA

Dicho tema ha sido cuestionado por especialistas del sector agrícola y es una de las demandas de las agrupaciones campesinas que protestaron ayer en distintos puntos del país

A propuesta de Morena en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Aguas de la Presidenta Claudia Sheinbaum tendría modificaciones en lo relativo a la desaparición del régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares, anunció ayer el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal.

Dicho tema ha sido cuestionado por especialistas del sector agrícola y es una de las demandas de las agrupaciones campesinas que protestaron ayer en distintos puntos del país, como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

“En nuestro pliego petitorio el tema del agua, estamos en contra del espíritu punitivo como viene en la iniciativa presidencial”, planteó Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente, quien encabezó la toma de la aduana del puente Córdova-Las Américas, en Ciudad Juárez.

La agrupación campesina plantea que la revisión de los títulos de concesión, como lo propone el Gobierno federal en la iniciativa, afectaría las concesiones que tiene el sector social para la producción agrícola y provocaría que las autoridades tengan un control absoluto del agua.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes, a partir de las observaciones que autoridades, campesinos y especialistas pusieron sobre la mesa durante las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Además de esta modificación, dijo el coordinador morenista, se podrían ajustar algunos puntos planteados en la iniciativa, como las nuevas facultades de los Organismos de Cuenca para evitar que expidan título de concesión o permisos, y la creación del Registro Nacional del Agua, a través del cual el Gobierno federal busca un control del régimen de concesiones.

“Lo que le garantizo es que sí se va a modificar la iniciativa y se modifica a raíz de estos foros”, anunció Monreal, luego de reunirse con el director de la Conagua, Efraín Morales.

“Uno de los temas muy socorridos es el tema de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de estas concesiones, y yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón. También los Organismos de Cuenca o el registro denominado Registro Público del Agua, yo sí creo que va a haber modificaciones en la Ley de Aguas Nacionales, que es nuevo ordenamiento, y en la Ley General de Aguas”.

La semana pasada, abogados y especialistas alertaron que si bien la prohibición absoluta de la transmisión de concesiones entre particulares busca evitar la especulación y el acaparamiento del agua, también eliminaría supuestos legítimos y necesarios para la vida económica del país, como fusiones, escisiones, compra-venta de negocios, sucesiones y reestructuras corporativas.

En uno de esos foros, la abogada María Fernanda Hernández consideró viable permitir cambios de titularidad entre particulares, cuando se mantenga el uso, volumen autorizado, el cuerpo de agua y el punto de extracción.

“Este mecanismo cierra la puerta al mercado negro, pero no paraliza las actividades productivas ni genera incertidumbre jurídica”, afirmó la semana pasada.

