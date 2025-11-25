$!Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

A propuesta de Morena en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Aguas de la Presidenta Claudia Sheinbaum tendría modificaciones en lo relativo a la desaparición del régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares, anunció ayer el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal.

Dicho tema ha sido cuestionado por especialistas del sector agrícola y es una de las demandas de las agrupaciones campesinas que protestaron ayer en distintos puntos del país, como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

“En nuestro pliego petitorio el tema del agua, estamos en contra del espíritu punitivo como viene en la iniciativa presidencial”, planteó Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente, quien encabezó la toma de la aduana del puente Córdova-Las Américas, en Ciudad Juárez.

La agrupación campesina plantea que la revisión de los títulos de concesión, como lo propone el Gobierno federal en la iniciativa, afectaría las concesiones que tiene el sector social para la producción agrícola y provocaría que las autoridades tengan un control absoluto del agua.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes, a partir de las observaciones que autoridades, campesinos y especialistas pusieron sobre la mesa durante las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos.