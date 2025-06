Ante violencia, prepa de Tamaulipas obligará a alumnos a usar mochilas transparentes

Una preparatoria federal de Tamaulipas obligará a sus estudiantes a que usen mochilas transparentes, ante la violencia que ha surgido entre ellos en los últimos meses, que ha dejado incluso heridos.

Sarahí Ávalos Limón, directora de la preparatoria Profesor Juvenal Boone Flores, del municipio de Nuevo Laredo, informó que la medida se aplicará a partir del ciclo escolar 2025-2026, por lo que los estudiantes deberán adquirir y usar esas mochilas que faciliten los operativos de revisión para verificar que no porten objetos prohibidos, como son armas punzocortantes o juegos.

TE PUEDE INTERESAR: Pide ONU a México más información sobre desapariciones

“Hemos detectado que los jóvenes se dan las habilidades para introducir cosas que no están permitidas en la escuela, hasta el momento no hemos tenido problema que introduzcan ningún tipo de objeto que represente peligro, sólo algunos juegos que no están permitidos”, reveló Ávalos.

La directiva dijo que la medida se alinea a una iniciativa que aprobó el Congreso de Tamaulipas, misma que fomenta el uso de mochilas transparentes en las escuelas de la entidad.

“Se está implementando para iniciar el ciclo escolar 2025-2026, el cual dará inicio el próximo 25 de agosto, para que inicien con mochila transparente”, afirmó Ávalos.

A la par, en el plantel se va a reforzar la estrategia con otras acciones de seguridad y se recalcó que se involucra a los padres de familia.

“La participación activa de las madres y padres de familia también es muy importante en esta estrategia”, apuntó.

“Hasta este momento hemos tenido muy buena respuesta de los padres de familia, la idea de la mochila transparente surgió de los mismos padres de familia a lo largo del ciclo escolar que termina, no hay objeción por la decisión de la directiva del plantel”, declaró Ávalos.