Anticipan década más baja de crecimiento económico en 65 años

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 enero 2026
    Anticipan década más baja de crecimiento económico en 65 años
    En la década del 2000 el crecimiento del PIB mundial fue de 2.9 por ciento, en la de 2010 de 3.2 por ciento y en lo que va de la década de 2020 se registra un crecimiento de 2.6 por ciento. REFORMA

El crecimiento del PIB mundial en la década de 1960 fue de 5.4 por ciento y para la década de los 90 había bajado a 2.7 por ciento

La década de 2020 se encamina a ser la del crecimiento económico más lento y débil desde los años 60, con implicaciones para los empleos e ingresos, advierte el Banco Mundial (BM) en su Global Economic Prospects.

El crecimiento del PIB mundial en la década de 1960 fue de 5.4 por ciento y para la década de los 90 había bajado a 2.7 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Gobierno de Sheinbaum no espía; telefónicas tienen los datos’: CRT

En la década del 2000 el crecimiento del PIB mundial fue de 2.9 por ciento, en la de 2010 de 3.2 por ciento y en lo que va de la década de 2020 se registra un crecimiento de 2.6 por ciento.

El Banco anticipa que si las perspectivas que se tienen para el crecimiento económico mundial de 2025 y 2026 se cumplen, que son de 2.7 y 2.6 por ciento, respectivamente, la década de 2020 registrará el crecimiento económico más débil en los últimos 65 años.

“El crecimiento mundial se ha ralentizado desde la pandemia. Ahora se encuentra a un ritmo insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear puestos de trabajo donde más se necesitan. Si se cumplen las previsiones, la tasa media de crecimiento de esta década será la más baja desde la década de 1960”.

$!Anticipan década más baja de crecimiento económico en 65 años

“Esa estadística deprimente esconde un detalle aún más desconcertante. Mientras que casi todas las economías avanzadas tendrán un ingreso per cápita más alto que antes de la pandemia, 1 de cada 4 países en desarrollo -y más de un tercio de todas las economías de bajos ingresos- serán más pobres que hace cinco años”, dijo Indermit Gill, vicepresidente senior y economista jefe del Grupo del Banco Mundial, en el informe publicado este 13 de enero de 2026.

Para México, el Banco Mundial prevé un crecimiento económico de 0.2 por ciento en 2025 y 1.3 por ciento para 2026.

A pesar de las tensiones comerciales, la economía mundial muestra resiliencia, según el BM.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Crisis Económica
Economía

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Tanto los delitos del fuero común como en el fuero federal reportaron un aumento el año pasado.

Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

México depende en buena medida de las importaciones de gas natural de Estados Unidos.

Anticipan alza en tarifas eléctricas por encarecimiento de gas en EU

La Suprema Corte informó que adquirió 9 camionetas, debido a que las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar seguridad e integridad personal

Suprema Corte compran 9 vehículos para ministros; unidades anteriores ya no cumplían con seguridad
Richard Ledezma, futbolista de Chivas, fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá, decidido con un autogol en los minutos finales.

México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá
Logros. La cinta animada de Sony y Netflix destaca en la temporada de premios gracias a su música, animación y éxito global.

El fenómeno del k-pop llega al Oscar: ‘K-Pop Demon Hunters’ suma dos nominaciones
Los precios que más aumentaron fueron cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías en los primeros 15 días de enero 2026.

Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual

La caída más grave en el IMOAM fue en marzo y mayo de 2020 por la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19.

Inegi estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.1% a finales de 2025
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de ‘El Botox’.

Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones