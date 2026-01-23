$!Anticipan década más baja de crecimiento económico en 65 años

La década de 2020 se encamina a ser la del crecimiento económico más lento y débil desde los años 60, con implicaciones para los empleos e ingresos, advierte el Banco Mundial (BM) en su Global Economic Prospects.

El crecimiento del PIB mundial en la década de 1960 fue de 5.4 por ciento y para la década de los 90 había bajado a 2.7 por ciento.

En la década del 2000 el crecimiento del PIB mundial fue de 2.9 por ciento, en la de 2010 de 3.2 por ciento y en lo que va de la década de 2020 se registra un crecimiento de 2.6 por ciento.

El Banco anticipa que si las perspectivas que se tienen para el crecimiento económico mundial de 2025 y 2026 se cumplen, que son de 2.7 y 2.6 por ciento, respectivamente, la década de 2020 registrará el crecimiento económico más débil en los últimos 65 años.

“El crecimiento mundial se ha ralentizado desde la pandemia. Ahora se encuentra a un ritmo insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear puestos de trabajo donde más se necesitan. Si se cumplen las previsiones, la tasa media de crecimiento de esta década será la más baja desde la década de 1960”.